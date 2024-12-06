День финансов: зарплаты для бронирования, повышение тарифов в «Киевстар», средние зарплаты чиновников — Finance.ua

День финансов: зарплаты для бронирования, повышение тарифов в «Киевстар», средние зарплаты чиновников Сегодня 17:45

В пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины расскажем несколько коротких и одновременно важных историй сотрудников Treeum, которые встали на защиту Украины:

«Воюй или работай». Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай». «Или компания работает и наполняет бюджет, выплачивая соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и отвечал среднеотраслевому», — отметил Шмыгаль.

Первые $50 млрд Украине. Шмыгаль также Шмыгаль также рассказал , что первые $50 млрд за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в следующем году. Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают €210 млрд и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире.

Со своей стороны заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил , что Евросоюз готов компенсировать недостающие средства, если США выйдут из многостороннего кредитного соглашения G7, предусматривающего предоставление Украине $50 млрд.

В то же время представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер сообщил , что в США на данный момент есть около $9 миллиардов средств для военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов в рамках полномочий президента.

Rent-to-Own. В Украине В Украине предлагается внедрить выкуп жилья арендаторами. Эта модель позволяет арендаторам накапливать средства для выкупа жилья через регулярные платежи. Она открывает новые возможности для тех, у кого нет достаточного первоначального взноса для ипотеки, но нуждается в жилье.

По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, спрос на аренду недвижимости существенно изменился: арендаторы все реже выбирают старые «хрущевки» и панельные дома, предпочитая более современные проекты.

Прогноз курса от правительства vs. фактический курс в 2024 году. Средний курс гривны по отношению к доллару с начала года составил 40,01 грн за доллар. На начало декабря официальный курс составляет 41,70 грн/долл. В бюджет-2024 закладывался следующий прогноз: 42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. — средний курс за год. «Прогноз курса от правительства на 2024 год и фактический курс по году в условиях „управляемой гибкости“ будут близки», — Средний курс гривны по отношению к доллару с начала года составил 40,01 грн за доллар. На начало декабря официальный курс составляет 41,70 грн/долл. В бюджет-2024 закладывался следующий прогноз: 42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. — средний курс за год. «Прогноз курса от правительства на 2024 год и фактический курс по году в условиях „управляемой гибкости“ будут близки», — прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев.

Также, по словам Гетманцева, поступления в государственный бюджет на 2024 год от повышения налогов составят около 8 млрд гривен вместо запланированного 21 млрд гривен.

Новые тарифы в «Киевстар». Компания Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа. Абоненты получат больше преимуществ и услуг.

«єКнига». Правительство приняло постановление о запуске єКниги в приложении Дія. Уже в декабре 18-летние украинцы Правительство приняло постановление о запуске єКниги в приложении Дія. Уже в декабре 18-летние украинцы получат финансовую помощь в размере 908 гривен. Эти средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке.

Электронное направление на ВВК в «Резерв+». Направление на военно-врачебную комиссию Направление на военно-врачебную комиссию можно будет получать через приложение «Резерв+» до конца февраля 2025 года. В будущем военнообязанные смогут проходить медицинское освидетельствование в любом гражданском учреждении на свой выбор.

Налог на авиаперелеты. Правительство Польши Правительство Польши рассматривает возможность введения нового налога на авиаперелеты. Планируется установить дополнительную плату в размере 6 злотых за каждого пассажира, который будет вылетать из Польши, и по 3 злотых за тех, кто пролетает транзитом.

Кстати, авиакомпания Wizz Air вернула в продажу проездной All You Can Fly с безлимитными полетами в течение года. Новая цена абонемента составляет 599 евро, раньше было 499 евро.

Средняя зарплата чиновников. Министерство финансов Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 57,5 ​​тысячи гривен. По сравнению с январем зарплата выросла на 49%.

По данным НБУ, в ноябре из-за нехватки работников зарплаты росли, в том числе в частном секторе. Количество новых вакансий несколько сократилось по сравнению с предыдущими месяцами как из-за сезонного фактора, так и вследствие ослабления экономической активности.

Как свидетельствуют результаты исследования KPMG, 17% украинских руководителей отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%. При этом большинство респондентов (51%) все же декларируют количество женщин на должностях С-уровня — до 30%.

Штрафы для водителей. В Украине В Украине предлагается ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины на зимние. Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов — 8500 гривен.

По данным Укравтопрома, средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

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