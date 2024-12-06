День финансов: зарплаты для бронирования, повышение тарифов в «Киевстар», средние зарплаты чиновников — Finance.ua

День финансов: зарплаты для бронирования, повышение тарифов в «Киевстар», средние зарплаты чиновников
В пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины расскажем несколько коротких и одновременно важных историй сотрудников Treeum, которые встали на защиту Украины:
👉 Творим вместе, вместе боремся: истории наших сотрудников, которые каждый день защищают украинцев
«Воюй или работай». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай». «Или компания работает и наполняет бюджет, выплачивая соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и отвечал среднеотраслевому», — отметил Шмыгаль.
Первые $50 млрд Украине. Шмыгаль также рассказал, что первые $50 млрд за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в следующем году. Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают €210 млрд и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире.
Со своей стороны заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз готов компенсировать недостающие средства, если США выйдут из многостороннего кредитного соглашения G7, предусматривающего предоставление Украине $50 млрд.
В то же время представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер сообщил, что в США на данный момент есть около $9 миллиардов средств для военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов в рамках полномочий президента.
Rent-to-Own. В Украине предлагается внедрить выкуп жилья арендаторами. Эта модель позволяет арендаторам накапливать средства для выкупа жилья через регулярные платежи. Она открывает новые возможности для тех, у кого нет достаточного первоначального взноса для ипотеки, но нуждается в жилье.
По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, спрос на аренду недвижимости существенно изменился: арендаторы все реже выбирают старые «хрущевки» и панельные дома, предпочитая более современные проекты.
Прогноз курса от правительства vs. фактический курс в 2024 году. Средний курс гривны по отношению к доллару с начала года составил 40,01 грн за доллар. На начало декабря официальный курс составляет 41,70 грн/долл. В бюджет-2024 закладывался следующий прогноз: 42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. — средний курс за год. «Прогноз курса от правительства на 2024 год и фактический курс по году в условиях „управляемой гибкости“ будут близки», — прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев.
Также, по словам Гетманцева, поступления в государственный бюджет на 2024 год от повышения налогов составят около 8 млрд гривен вместо запланированного 21 млрд гривен.
Новые тарифы в «Киевстар». Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа. Абоненты получат больше преимуществ и услуг.
«єКнига». Правительство приняло постановление о запуске єКниги в приложении Дія. Уже в декабре 18-летние украинцы получат финансовую помощь в размере 908 гривен. Эти средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке.
Электронное направление на ВВК в «Резерв+». Направление на военно-врачебную комиссию можно будет получать через приложение «Резерв+» до конца февраля 2025 года. В будущем военнообязанные смогут проходить медицинское освидетельствование в любом гражданском учреждении на свой выбор.
Налог на авиаперелеты. Правительство Польши рассматривает возможность введения нового налога на авиаперелеты. Планируется установить дополнительную плату в размере 6 злотых за каждого пассажира, который будет вылетать из Польши, и по 3 злотых за тех, кто пролетает транзитом.
Кстати, авиакомпания Wizz Air вернула в продажу проездной All You Can Fly с безлимитными полетами в течение года. Новая цена абонемента составляет 599 евро, раньше было 499 евро.
Средняя зарплата чиновников. Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 57,5 тысячи гривен. По сравнению с январем зарплата выросла на 49%.
По данным НБУ, в ноябре из-за нехватки работников зарплаты росли, в том числе в частном секторе. Количество новых вакансий несколько сократилось по сравнению с предыдущими месяцами как из-за сезонного фактора, так и вследствие ослабления экономической активности.
Как свидетельствуют результаты исследования KPMG, 17% украинских руководителей отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%. При этом большинство респондентов (51%) все же декларируют количество женщин на должностях С-уровня — до 30%.
Штрафы для водителей. В Украине предлагается ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины на зимние. Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов — 8500 гривен.
По данным Укравтопрома, средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
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