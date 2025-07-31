День финансов: закон о НАБУ и САП, оборонные расходы госбюджета, открытый банкинг — Finance.ua

День финансов: закон о НАБУ и САП, оборонные расходы госбюджета, открытый банкинг
Четверг, 31 июля. Законы о независимости антикоррупционных органов, ветеранов и военной службы, расходы на оборону и открытый банкинг — главное из принятого сегодня в Украине.
Закон о НАБУ и САП
Верховная Рада приняла законопроект № 13533 об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующее решение проголосовали 331 народный депутат.
Зеленский сразу подписал документ. Он подчеркнул, что принятие этого закона — это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка Украины.
Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье добавил, что Европейский Союз не намерен приостанавливать финансовую поддержку Украины после принятия закона, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.
Оборонные расходы госбюджета
Верховная Рада увеличила расходы государственного бюджета в 2025 году на 400,5 млрд грн (или 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для нужд обороны. Соответствующий законопроект № 13573 поддержали за основу и в целом 332 депутата. Президент также сразу подписал этот документ.
Закон о ветеранском предпринимательстве
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса ветеранов. Документ впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.
Военная служба для граждан 18−24 лет
Совет поддержал закон, усиливающий право на образование для молодых людей, присоединившихся к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации. Так, для граждан 18−24 лет предоставляется право учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы и гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы.
Добавим, что в Украине внесли изменения в порядок воинского учета, в частности, в отношении женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь их будут автоматически ставить на воинский учет без необходимости личного присутствия.
Выезды за границу
Аналитики Опендатабот сообщили, что с начала полномасштабной войны уехали и не вернулись около 3 млн украинцев. 250 тысяч граждан, пересекших границу в этом году, не вернулись обратно в Украину. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Гражданской сетью Опора, только у половины украинцев за рубежом есть оплачиваемая работа. Наибольшая доля среди тех, кто не имеет оплачиваемой работы, они получают только социальные выплаты.
🧳 Полномасштабная война в Украине заставила миллионы граждан искать убежища и новый дом за границей. Большинство выбрали страны Европы, где украинцам предоставили статус временной защиты. Однако с течением времени все больше людей задумываются о будущем в долгосрочной перспективе и хотят заменить временный статус более стабильным — вид на жительство. Что нужно, чтобы получить ВНЖ в наиболее популярных среди украинцев странах — Германии, Польше и Чехии, — рассказываем в новой статье:
Как получить вид на жительство и закрепиться в Европе
Открытый банкинг
Национальный банк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине. Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.
Кроме того, вступил в силу новый закон о факторинге. В Нацбанке объяснили, что реализация положения нового закона позволит регулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками.
«Дія.Карта»
Кабинет министров официально поддержал запуск единой карты для всех социальных выплат — «Дія.Карту». Как рассказали в пресс-службе «Дія», мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и использование средств. Можно будет свободно пользоваться средствами из общего счета на «Дія.Карте»: пополнять, переводить деньги на другие счета или снимать наличные.
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Экономика Украины
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%. На 2026 прогнозируют 4,5%.
Со своей стороны, аналитики GMK Center отмечают, что украинская экономика по ряду ключевых секторов в I полугодии 2025 года показывает четкий спад.
Издание Reuters со ссылкой на экономистов и аналитические центры отмечало, что финансовые потребности Украины в 2026 году могут существенно возрасти, если россия продолжит активные боевые действия, а правительство не выполнит ключевые требования международных кредиторов относительно реформ.
Санкции США против «теневого флота» Ирана
США объявили самый большой пакет санкций против Ирана. Ограничения коснулись более 50 человек, компаний и кораблей, связанных с сыном влиятельного иранского чиновника. По данным американских властей, они участвовали в незаконной торговле иранской и российской нефтью.
Также Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.
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