День финансов: закон о НАБУ и САП, оборонные расходы госбюджета, открытый банкинг — Finance.ua

День финансов: закон о НАБУ и САП, оборонные расходы госбюджета, открытый банкинг Сегодня 17:45

Четверг, 31 июля. Законы о независимости антикоррупционных органов, ветеранов и военной службы, расходы на оборону и открытый банкинг — главное из принятого сегодня в Украине.

Закон о НАБУ и САП

Верховная Рада приняла законопроект № 13533 об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующее решение проголосовали 331 народный депутат.

Зеленский сразу подписал документ. Он подчеркнул, что принятие этого закона — это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка Украины.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье добавил , что Европейский Союз не намерен приостанавливать финансовую поддержку Украины после принятия закона, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.

Оборонные расходы госбюджета

Верховная Рада увеличила расходы государственного бюджета в 2025 году на 400,5 млрд грн (или 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для нужд обороны. Соответствующий законопроект № 13573 поддержали за основу и в целом 332 депутата. Президент также сразу подписал этот документ.

Закон о ветеранском предпринимательстве

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса ветеранов. Документ впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

Военная служба для граждан 18−24 лет

Совет поддержал закон, усиливающий право на образование для молодых людей, присоединившихся к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации. Так, для граждан 18−24 лет предоставляется право учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы и гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы.

Добавим, что в Украине внесли изменения в порядок воинского учета, в частности, в отношении женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь их будут автоматически ставить на воинский учет без необходимости личного присутствия.

Выезды за границу

Аналитики Опендатабот сообщили , что с начала полномасштабной войны уехали и не вернулись около 3 млн украинцев. 250 тысяч граждан, пересекших границу в этом году, не вернулись обратно в Украину. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Гражданской сетью Опора, только у половины украинцев за рубежом есть оплачиваемая работа. Наибольшая доля среди тех, кто не имеет оплачиваемой работы, они получают только социальные выплаты.

🧳 Полномасштабная война в Украине заставила миллионы граждан искать убежища и новый дом за границей. Большинство выбрали страны Европы, где украинцам предоставили статус временной защиты. Однако с течением времени все больше людей задумываются о будущем в долгосрочной перспективе и хотят заменить временный статус более стабильным — вид на жительство. Что нужно, чтобы получить ВНЖ в наиболее популярных среди украинцев странах — Германии, Польше и Чехии, — рассказываем в новой статье:

Открытый банкинг

Национальный банк утвердил Положение об открытом банкинге в Украине. Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.

Кроме того, вступил в силу новый закон о факторинге. В Нацбанке объяснили , что реализация положения нового закона позволит регулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками.

«Дія.Карта»

Кабинет министров официально поддержал запуск единой карты для всех социальных выплат — «Дія.Карту». Как рассказали в пресс-службе «Дія», мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и использование средств. Можно будет свободно пользоваться средствами из общего счета на «Дія.Карте»: пополнять, переводить деньги на другие счета или снимать наличные.

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Экономика Украины

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International оценивает , что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%. На 2026 прогнозируют 4,5%.

Со своей стороны, аналитики GMK Center отмечают , что украинская экономика по ряду ключевых секторов в I полугодии 2025 года показывает четкий спад.

Издание Reuters со ссылкой на экономистов и аналитические центры отмечало , что финансовые потребности Украины в 2026 году могут существенно возрасти, если россия продолжит активные боевые действия, а правительство не выполнит ключевые требования международных кредиторов относительно реформ.

Санкции США против «теневого флота» Ирана

США объявили самый большой пакет санкций против Ирана. Ограничения коснулись более 50 человек, компаний и кораблей, связанных с сыном влиятельного иранского чиновника. По данным американских властей, они участвовали в незаконной торговле иранской и российской нефтью.

Также Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

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