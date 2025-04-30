День финансов: выплаты семьям погибших, реестр квалификаций, проверка таможенников на добропорядочность — Finance.ua

День финансов: выплаты семьям погибших, реестр квалификаций, проверка таможенников на добропорядочность Сегодня 17:45

Среда, 30 апреля, ознаменовалась активной законодательной работой: президент подписал несколько законов, Верховная Рада поддержала новые законопроекты, а Кабмин принял важные правительственные постановления.

Выплаты семьям погибших. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату 15 миллионов гривен семьям добровольцев, погибших при защите Украины. Ранее семьи гражданских лиц, погибших при участии в обороне государства, могли получить единовременное пособие в размере 1 860 750 гривен.

Единый реестр квалификаций. Зеленский Зеленский подписал закон № 9630, направленный на модернизацию системы профессиональных квалификаций в Украине. Документ призван упорядочить действующую систему и создать Единый реестр квалификаций — обновленный Классификатор профессий.

Закон о дистанционной работе Президент Президент подписал закон, которым совершенствуется правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы.

Развитие волонтерства. Зеленский Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди учащихся. Теперь волонтерский опыт может влиять на поступление в учебные заведения, ведь его можно включать в мотивационное письмо абитуриента. К письму можно приложить копии (фотокопии) материалов, подтверждающих информацию.

Также в Украине разработали рекомендации для заведений высшего образования по эффективному использованию искусственного интеллекта (ИИ).

Добровольное возвращение из СОЧ. Верховная Рада Верховная Рада поддержала за основу и в целом продление срока добровольного возвращения после самовольного оставления части (СОЧ) до 30 августа этого года. Срок отсутствия военных не зачисляется в выслугу. В течение этого периода выплаты, довольствие и льготы не предоставляются.

Своевременное получение зарплаты. Депутаты Верховной Рады Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении закон о защите прав работников на выплату заработной платы.

Налоговые проверки. Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев предлагает , чтобы все инспекторы Государственной налоговой службы обязательно носили боди-камеры во время проверок. Поэтому то, что ГНС определяет использование камеры как право, а не как обязанность, вызывает озабоченность. Использование боди-камер должно стать всеобщим, убежден Гетманцев. Добавим, что в приложении «Дія» возобновлена ​​возможность подачи налоговых деклараций.

Также Гетманцев сообщил, что правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в «Клуб белого бизнеса», что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только о смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.

Современный бизнес нуждается в эффективном управлении данными. Сквозная аналитика позволяет компаниям отслеживать эффективность маркетинговых кампаний на всех этапах воронки продаж, а автоматизация процессов помогает быстро реагировать на поведение клиентов и оптимизировать затраты. В новом материале Finance.ua подробно рассказывает о том, что такое сквозная аналитика, каковы ее основные задачи, почему она важна, а также разберем, что такое автоматизация рекламы.

Добропорядочность таможенников. Кабинет Министров Кабинет Министров принял постановление , которое определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов. Документом предусмотрено, что все должностные лица таможенных органов раз в три года подлежат проверке на добропорядочность.

Соглашение о свободной торговле по ОАЭ. Правительство Правительство одобрило законопроект о ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа для обеих стран к рынкам товаров и услуг.

Выплаты гарантированного возмещения. ФГВФЛ ФГВФЛ ввел новый механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах или признанным без вести отсутствующими. Выплата по вкладу таких лиц будет производиться опекуну над их имуществом. Для этого опекун должен обратиться в любой банк-агент ФГВФЛ и предоставить пакет документов.

Кстати, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестпроектов еще пять кейсов. Перечень содержит уже 433 сомнительных инвестпроекта.

Бронирование работников. Чтобы забронировать работников на портале Дія, у компании должен быть действующий статус критического предприятия. Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Кого это касается — Чтобы забронировать работников на портале Дія, у компании должен быть действующий статус критического предприятия. Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Кого это касается — рассказываем здесь

Цена на газ в мае. Украинские поставщики газа Украинские поставщики газа обнародовали ценники на последний месяц весны. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги продолжает действовать.

С 1 мая украинцы будут ездить на спирте. И это не первоапрельская шутка, а одно из требований на пути в Евросоюз. В новом видео мы подробно рассказываем об этом нововведении и как оно повлияет на наши автомобили:

Самые высокие и самые низкие пенсии в Украине. 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен. Для каждого пятого украинца (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен.

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