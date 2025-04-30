США хотят возглавить «космическую гонку» по накоплению биткоинов — Finance.ua
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США хотят возглавить «космическую гонку» по накоплению биткоинов

Криптовалюта
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США хотят возглавить «космическую гонку» по накоплению биткоинов
США хотят возглавить «космическую гонку» по накоплению биткоинов
Исполнительный директор Совета президента США по цифровым активам Бо Хайнс заявил, что сейчас в мире идут глобальные космические гонки по накоплению биткоинов, и США хотят их возглавить.
Об этом он сказал в интервью журналу Bitcoin Magazine.
«Я считаю, что когда речь идет о накоплении этого актива, безусловно, существуют своеобразные космические гонки.
Мы признаем существование других экосистем. Поэтому у нас есть Национальный фонд цифровых активов. Мы хотим поощрять инновации в других отраслях", — сказал Хайнс.
По словам Хайнса, дефицит биткоина отличает его от других криптоактивов. Он обратил внимание на его раннее децентрализованное происхождение и растущую популярность на рынке как признаки его жизнеспособности.
Хайнс также отметил, что США стремятся стать «мировой биткоин-сверхдержавой» в соответствии с видением президента относительно цифровых активов.
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Назвав биткоин «цифровым золотом», Хайнс заявил, что правительство создаст собственный стратегический резерв биткоинов. Администрация работает с Министерством финансов над проверкой существующих запасов биткоинов и разработкой «бюджетно-нейтральных» методов приобретения.
«Мы ищем здесь то, что наиболее практично, что мы можем сделать как можно быстрее и как мы можем начать этот процесс накопления как можно оперативнее. Таким образом, эти идеи, скорее всего, будут приоритетными, и мы можем дополнять их в процессе дальнейшего движения вперед», — заявил он.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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