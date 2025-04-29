В Standard Chartered спрогнозировали рост биткоина выше $120 тыс. — Finance.ua

В Standard Chartered спрогнозировали рост биткоина выше $120 тыс. Сегодня 21:31 — Криптовалюта

В Standard Chartered спрогнозировали рост биткоина выше $120 тыс.

Эксперты компании Standarda Chartered считают, что биткоин обновит исторический максимум (ATH) на отметке в $120 тыс. в II квартале 2025 года.

Об этом сообщает The Block

«Ряд показателей указывают на то, что биткоин движется к следующей фазе роста. Премия за срок по облигациям Казначейства США, с которой актив тесно коррелирует, находится на уровне, близком к максимуму за последние 12 лет. Анализ также указывает, что американские инвесторы заинтересованы в иностранных активах. Киты продолжают накапливать биткоины, а положительная динамика по ETF показывает поток ликвидности из золота назад в первую криптовалюту», — заявил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрик.

Напомним, на прошлой неделе чистый приток капитала в споте биткоин-ETF достиг максимума с ноября 2024 года.

Кендрик отметил, что до введения паузы президентом США Дональдом Трампом на взаимные пошлины биткоин тесно коррелировал с акциями крупных технокомпаний и снижался вместе с ними. Но потом ситуация поменялась.

Анализ по временным зонам показал, что американцы и трейдеры на азиатском рынке начали скупать первую криптовалюту после этого. Это подтверждает график ниже:

Кендрик также отметил, что киты продолжают накапливать активы, сравнив это с прошлыми периодами высокой волатильности. Он уверен, что сейчас лучшее время для входа на рынок, поскольку видит признаки формирования восходящего тренда.

Напомним, ранее криптоэксперт Артур Хейс заявил, что у трейдеров есть последняя возможность купить биткоин дешевле $100 тыс.

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Аналитик Standard Chartered также подчеркнул, что организация по-прежнему придерживается прогноза относительно цены биткоина в $200 тыс. до конца 2025 года.

Следующими драйверами, по мнению Кендрика, выступят формы 13 °F , которые крупные контрагенты должны подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в середине мая. Предполагается, что они могут раскрыть значительные вливания в первую криптовалюту.

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