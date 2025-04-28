ARK Invest спрогнозировала цену биткоина на уровне $2,4 млн к 2030 году — Finance.ua

ARK Invest спрогнозировала цену биткоина на уровне $2,4 млн к 2030 году 28.04.2025, 02:24 — Криптовалюта

ARK Invest спрогнозировала цену биткоина на уровне $2,4 млн к 2030 году

Аналитическая компания ARK Invest пересмотрела свой долгосрочный прогноз по стоимости биткоина, повысив ее в случае бычьего сценария до $2,4 млн за монету до 2030 года.

По оценке аналитиков, основными двигателями такого роста станут институциональные инвестиции, глобальное внедрение цифровых активов и спрос в развивающихся странах.

«Наибольший вклад в наш оптимистический сценарий вносят институциональные инвесторы», — говорится в отчете ARK.

В аналитической модели предусмотрено, что к 2030 году биткоин может охватить 6,5% от $200 трлн глобального финансового портфеля (без учета золота), что почти вдвое превышает нынешнюю долю золота в портфелях инвесторов.

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Отчет ARK Invest также отметил рост репутации биткоина как «цифрового золота» — актива, который является более мобильным и прозрачным инструментом сохранения стоимости.

«Только сегмент цифрового золота может обеспечить более трети цены в сценарии бычьего рынка», — отмечают аналитики, если биткоин получит 60% рыночной капитализации золота, которая оценивается в $18 трлн.

Еще одним важным источником роста станет спрос в развивающихся странах. ARK Invest подчеркнула, что биткоин способен оградить капитал от инфляции и девальвации.

«По нашему мнению, именно этот сценарий обладает наибольшим потенциалом для накопления капитала», — говорится в отчете.

Ожидается, что этот сегмент обеспечит 13,5% от $2,4 млн, при проникновении на 6% в монетарные базы развивающихся стран.

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Несмотря на то, что государственные резервы и корпоративные денежные фонды пока составляют незначительную часть в моделях ARK Invest, компания отметила рост интереса со стороны правительств.

В отчете упоминаются Сальвадор и Бутан как первые страны, внедрившие первую криптовалюту в государственную экономику, а также приводится указ президента США Дональда Трампа от 7 марта о создании биткоин-резерва в США как потенциальный катализатор распространения такого подхода.

Эксперты ARK Invest также учли в расчетах «живой» оборот биткоина, исключив утраченный или резервный запас. Это позволило повысить прогнозную цену с $1,5 млн до $2,4 млн в бычьем сценарии.

«Дефицитность биткоина и утраченный оборот в основном не учтены в традиционных моделях оценки», — говорится в отчете.

Компания считает, что этот фактор открывает еще большее пространство для роста.

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