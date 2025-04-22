В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами — Finance.ua

В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами Сегодня 07:07 — Криптовалюта

В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами

Член городского совета Панамы-Сити Майер Мизрачи (Mayer Mizrachi) сообщил, что локальное управление города проголосовало за официальное принятие платежей в криптовалюте.

По словам Мизрачи, это сделало его первым государственным учреждением в мире, которое позволило такие расчеты на уровне правительства.

🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto.



Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop… — Mayer Mizrachi (@Mayer) April 15, 2025

Теперь граждане могут платить налоги, штрафы, комиссии, разрешения и другие муниципальные сборы с помощью биткоина , Ethereum, а также стейблкоинов USDC и USDT.

Несмотря на то, что по закону государственные учреждения обязаны принимать платежи только в долларах США, команда городского совета нашла обходное, но законное решение.

«Мы нашли простой способ сделать это без новых законов. Мы сотрудничаем с банком, который принимает криптовалюту и мгновенно конвертирует ее в доллары», — объяснил Мизрачи.

Он подчеркнул, что технически учреждения все еще получают американскую валюту, что позволяет обойти необходимость в новом законодательстве. Такой подход открывает возможность свободного обращения криптовалюты во всей экономике и государственном секторе.

Мизрачи добавил, что предыдущие администрации пытались провести соответствующий законопроект через сенат, однако предложение не поддержали.

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