В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами — Finance.ua
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В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами

Криптовалюта
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В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами
В Панаме разрешили платить налоги криптовалютами
Член городского совета Панамы-Сити Майер Мизрачи (Mayer Mizrachi) сообщил, что локальное управление города проголосовало за официальное принятие платежей в криптовалюте.
По словам Мизрачи, это сделало его первым государственным учреждением в мире, которое позволило такие расчеты на уровне правительства.
Теперь граждане могут платить налоги, штрафы, комиссии, разрешения и другие муниципальные сборы с помощью биткоина, Ethereum, а также стейблкоинов USDC и USDT.
Несмотря на то, что по закону государственные учреждения обязаны принимать платежи только в долларах США, команда городского совета нашла обходное, но законное решение.
«Мы нашли простой способ сделать это без новых законов. Мы сотрудничаем с банком, который принимает криптовалюту и мгновенно конвертирует ее в доллары», — объяснил Мизрачи.
Он подчеркнул, что технически учреждения все еще получают американскую валюту, что позволяет обойти необходимость в новом законодательстве. Такой подход открывает возможность свободного обращения криптовалюты во всей экономике и государственном секторе.
Мизрачи добавил, что предыдущие администрации пытались провести соответствующий законопроект через сенат, однако предложение не поддержали.
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По материалам:
incrypted
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