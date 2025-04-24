Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах — Finance.ua

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Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах

Криптовалюта
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Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах
Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах
Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета, нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, доработанный билль о регулировании и налогообложении криптоактивов был единогласно принят и рекомендован к первому чтению. Также в документе остался пункт о льготном периоде до конца 2026 года на уровне 5% без учета военного сбора.
Ранее глава этого комитета Даниил Гетманцев сообщал, что инициативу вынесут на рассмотрение 24 апреля 2025 года.
«У нас сегодня фактически есть только один законопроект на рассмотрение. Большой и сложный, касающийся обращения виртуальных активов», — взял слово Гетманцев.
Он отметил, что Украина входит в топ-6 стран мира по уровню принятия криптоактивов. На нее приходится 2,5% мирового трафика криптовалют, добавил он.
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«Мы не можем и не будем игнорировать столь большое явление, как криптоактивы», — подчеркнул председатель комитета.
Также Гетманцев заявил, что криптовалюты не являются платежным средством и не могут использоваться как таковые в Украине, это позиция Нацбанка. Что же касается законопроекта, он призван внести определенность в классификацию, надзор и обложение виртуальных активов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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