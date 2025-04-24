Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах — Finance.ua

Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах Сегодня 14:46 — Криптовалюта

Комитет ВРУ поддержал законопроект о виртуальных активах

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета, нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, доработанный билль о регулировании и налогообложении криптоактивов был единогласно принят и рекомендован к первому чтению. Также в документе остался пункт о льготном периоде до конца 2026 года на уровне 5% без учета военного сбора.

Ранее глава этого комитета Даниил Гетманцев сообщал , что инициативу вынесут на рассмотрение 24 апреля 2025 года.

«У нас сегодня фактически есть только один законопроект на рассмотрение. Большой и сложный, касающийся обращения виртуальных активов», — взял слово Гетманцев.

Он отметил, что Украина входит в топ-6 стран мира по уровню принятия криптоактивов. На нее приходится 2,5% мирового трафика криптовалют, добавил он.

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«Мы не можем и не будем игнорировать столь большое явление, как криптоактивы», — подчеркнул председатель комитета.

Также Гетманцев заявил, что криптовалюты не являются платежным средством и не могут использоваться как таковые в Украине, это позиция Нацбанка. Что же касается законопроекта, он призван внести определенность в классификацию, надзор и обложение виртуальных активов.

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