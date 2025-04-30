Митників перевірятимуть на доброчесність: уряд затвердив механізм — Finance.ua

Митників перевірятимуть на доброчесність: уряд затвердив механізм Сьогодні 12:46 — Казна та Політика

Митників перевірятимуть на доброчесність: уряд затвердив механізм

29 квітня Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Що затвердила постанова

Порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів

Документом передбачено, що всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.

Зазначається, що перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

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«У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів у межах компетенції. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу», — повідомляють в міністерстві.

Порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів

Порядком передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Порядок також містить форму декларації.

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