Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф — Finance.ua

Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф

З 24 лютого 2022 року Сили Оборони України отримали зі складів митниць конфісковані товари і транспортні засоби на 507,2 млн грн. Зокрема, одному бойовому підрозділу був переданий літак.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Яких товарів передали найбільше:

1323 автомобілі на 204,8 млн грн;

майна військового призначення на 60,4 млн грн;

1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,1 млн грн;

запчастин до авто на 19,5 млн грн;

одягу та взуття на 19,7 млн грн;

10 165 одиниць комп’ютерної техніки на 27,4 млн грн;

1294 мобільних телефони на 20,7 млн грн;

побутової техніки на 16 млн грн;

1380 генераторів та акумуляторів на 15,6 млн грн;

побутової хімії та засобів гігієни на 11,5 млн грн;

лісоматеріалів на 10,1 млн грн;

продуктів харчування на 5,2 млн грн;

медичних виробів на 5,1 млн грн;

літак на 4,1 млн грн;

годинників на 3,3 млн грн;

навушників на 2,5 млн грн;

інших товарів на 33,6 млн грн.

Хто отримав найбільше:

Міністерство оборони України — 390,4 млн грн;

Міністерство внутрішніх справ — 53,7 млн грн;

Державна прикордонна служба України — 40,2 млн грн;

Військові адміністрації - 13,6 млн грн;

Служба Безпеки України — 7,4 млн грн;

інші отримувачі - 1,9 млн грн.

Інфографіка: Державна митна служба

Нагадаємо, згідно з новою пропозицією США, Україна може отримати десятки мільярдів євро через випуск облігацій або позики під заставу заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС, повідомляє Financial Times.

Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році.

Єврокомісія вважає 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022−2023 роках від заморожених російських активів у депозитарії Euroclear, буфером, що дозволяє покрити поточні та потенційні судові позови в росії та інших країнах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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