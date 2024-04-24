Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф — Finance.ua

Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф
З 24 лютого 2022 року Сили Оборони України отримали зі складів митниць конфісковані товари і транспортні засоби на 507,2 млн грн. Зокрема, одному бойовому підрозділу був переданий літак.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Яких товарів передали найбільше:
- 1323 автомобілі на 204,8 млн грн;
- майна військового призначення на 60,4 млн грн;
- 1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,1 млн грн;
- запчастин до авто на 19,5 млн грн;
- одягу та взуття на 19,7 млн грн;
- 10 165 одиниць комп’ютерної техніки на 27,4 млн грн;
- 1294 мобільних телефони на 20,7 млн грн;
- побутової техніки на 16 млн грн;
- 1380 генераторів та акумуляторів на 15,6 млн грн;
- побутової хімії та засобів гігієни на 11,5 млн грн;
- лісоматеріалів на 10,1 млн грн;
- продуктів харчування на 5,2 млн грн;
- медичних виробів на 5,1 млн грн;
- літак на 4,1 млн грн;
- годинників на 3,3 млн грн;
- навушників на 2,5 млн грн;
- інших товарів на 33,6 млн грн.
Хто отримав найбільше:
- Міністерство оборони України — 390,4 млн грн;
- Міністерство внутрішніх справ — 53,7 млн грн;
- Державна прикордонна служба України — 40,2 млн грн;
- Військові адміністрації - 13,6 млн грн;
- Служба Безпеки України — 7,4 млн грн;
- інші отримувачі - 1,9 млн грн.
Нагадаємо, згідно з новою пропозицією США, Україна може отримати десятки мільярдів євро через випуск облігацій або позики під заставу заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС, повідомляє Financial Times.
Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році.
Єврокомісія вважає 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022−2023 роках від заморожених російських активів у депозитарії Euroclear, буфером, що дозволяє покрити поточні та потенційні судові позови в росії та інших країнах.
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