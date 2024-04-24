Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф

Казна та Політика
20
Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф
Митна служба повідомила, скільки конфіскату передали захисникам від початку вторгнення рф
З 24 лютого 2022 року Сили Оборони України отримали зі складів митниць конфісковані товари і транспортні засоби на 507,2 млн грн. Зокрема, одному бойовому підрозділу був переданий літак.
Про це повідомляє Державна митна служба.

Яких товарів передали найбільше:

  • 1323 автомобілі на 204,8 млн грн;
  • майна військового призначення на 60,4 млн грн;
  • 1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,1 млн грн;
  • запчастин до авто на 19,5 млн грн;
  • одягу та взуття на 19,7 млн грн;
  • 10 165 одиниць комп’ютерної техніки на 27,4 млн грн;
  • 1294 мобільних телефони на 20,7 млн грн;
  • побутової техніки на 16 млн грн;
  • 1380 генераторів та акумуляторів на 15,6 млн грн;
  • побутової хімії та засобів гігієни на 11,5 млн грн;
  • лісоматеріалів на 10,1 млн грн;
  • продуктів харчування на 5,2 млн грн;
  • медичних виробів на 5,1 млн грн;
  • літак на 4,1 млн грн;
  • годинників на 3,3 млн грн;
  • навушників на 2,5 млн грн;
  • інших товарів на 33,6 млн грн.

Хто отримав найбільше:

  • Міністерство оборони України — 390,4 млн грн;
  • Міністерство внутрішніх справ — 53,7 млн грн;
  • Державна прикордонна служба України — 40,2 млн грн;
  • Військові адміністрації - 13,6 млн грн;
  • Служба Безпеки України — 7,4 млн грн;
  • інші отримувачі - 1,9 млн грн.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба
Нагадаємо, згідно з новою пропозицією США, Україна може отримати десятки мільярдів євро через випуск облігацій або позики під заставу заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС, повідомляє Financial Times.
Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році.
Єврокомісія вважає 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022−2023 роках від заморожених російських активів у депозитарії Euroclear, буфером, що дозволяє покрити поточні та потенційні судові позови в росії та інших країнах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.