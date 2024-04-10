Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році — Finance.ua

Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році Сьогодні 09:12

Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році

Доходи від заморожених зарубіжних російських активів можуть становити 5−8 млрд євро у 2024 році.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Працюємо над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів. Схвалюємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передання Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі доходи можуть становити сумарно 5−8 млрд євро», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Водночас прем'єр наголосив, що це тільки перший крок до відновлення справедливості, оскільки принцип «росія заплатить» має бути втілений у життя повним обсягом.

Нагадаємо, у Євросоюзі підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заблокованих активів російського Центробанку вже у липні. Кошти спрямують на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості.

Крім того, Єврокомісія прагне прискорити затвердження механізму використання прибутків від заморожених активів рф, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у розмірі 2−3 млрд євро.

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