Як російські державні активи можуть принести Києву десятки мільярдів — Finance.ua

Як російські державні активи можуть принести Києву десятки мільярдів Сьогодні 18:36

Згідно з новою пропозицією США, Україна може отримати десятки мільярдів євро через випуск облігацій або позики під заставу заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС, повідомляє Financial Times.

Про це пише www.euronews.com

Війна триває вже третій рік, а її кінця не видно. Києву потрібно додатково 34,45 млрд євро для фінансування оборони у 2024 році.

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Незважаючи на те, що лідери ЄС нещодавно домовилися про 50 мільярдів євро фінансової підтримки для України до 2027 року, додаткову допомогу США та ЄС стає все важче проштовхнути, тому західні чиновники прагнуть отримати більше коштів для України, використовуючи російські активи на суму 260 мільярдів євро, які були заморожені після початку війни в лютому 2022 року.

Політики США та ЄС не мають єдиного підходу до того, як використовувати заморожені активи, які зберігаються в Європі, для підтримки України.

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Вашингтон був повністю за конфіскацію та передачу коштів Києву для фінансування його оборони та реконструкції, але офіційні особи ЄС вважають за краще використовувати прибутки, отримані лише від російських активів, щоб не залишити сумнівів у дотриманні міжнародного права та уникнути будь-яких потрясінь на фінансових ринках.

Однак замість перерахування відсотків із російських резервів, які можуть становити 3,85 мільярда євро прибутку з початку війни, за даними FT, США мають нову пропозицію щодо того, як ці кошти можуть отримати більше у формі кредиту для України.

«Ми знаходимося на тому етапі, коли нам слід вивчити всі можливі шляхи для максимізації цінності знерухомлених резервів для України», — процитував Ф. Т. Дейліп Сінгх, заступник радника США з питань національної безпеки з міжнародної економіки, виступаючи в Києві в середу.

Він додав, що пропозиція США передбачатиме перенесення «теперішньої вартості майбутнього потоку відсотків на іммобілізовані активи, або через облігації, або через позику».

Випуск облігацій або позика під майбутні прибутки від російських активів може принести приблизно 30−40 мільярдів євро протягом наступних 10 років, залежно від майбутніх процентних ставок.

Залишається відкритим питання, як також зазначили FT офіційні особи ЄС, що станеться з облігаціями, забезпеченими 10-річними виплатами відсотків з конфіскованих російських активів, якби війна закінчилася раніше, і ці активи були повернуті Москві.

Одне з рішень могло б полягати в тому, що країни G7 підкріпили облігації державними гарантіями — прозвучала інша ідея від невідомих офіційних осіб, яку цитує ЗМІ.

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