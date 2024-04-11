Європарламент відмовився затверджувати бюджет Раді ЄС, доки Україні не дадуть мінімум сім Patriot — Finance.ua

Європарламент відмовився затверджувати бюджет Раді ЄС, доки Україні не дадуть мінімум сім Patriot Сьогодні 17:15 — Світ

Європарламент відмовився затверджувати бюджет Раді ЄС, доки Україні не дадуть мінімум сім Patriot

Європарламент на пленарному засіданні у Брюсселі відмовився затверджувати бюджет Європейської Ради, доки та не підтримає Україну додатковими системами ППО Patriot, гостру потребу в яких український президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ озвучували упродовж минулого тижня.

Про це рішення повідомив на своїй сторінці в мережі Х литовський депутат Андрюс Кубілюс.

«Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну», — написав Кубілюс.

Раніше відповідну пропозицію вніс до сесійної зали бельгійський депутат Гі Верхофстадт.

«Ви всі бачите, що за останні 20 днів кількість російських атак на найбільші міста України стрімко зросла — під ударом госпіталі, електростанції, житлові будівлі. Мені видається скандальним, що Європейська Рада, кажучи, що відкриває двері для України, водночас навіть не здатна в такій терміновій ситуації вирішити питання і надіслати певну кількість протиракетних систем в Україну. Загалом є 100 таких систем. Вони просять 7, щоб захистити свої міста», — заявив у своєму виступі, опублікованому в мережі Х , Верхофстадт.

Він запропонував перенести розгляд питання про фінансування інституцій Ради на наступне засідання в Страсбурзі.

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Укрінформ За матеріалами:

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