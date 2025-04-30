Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 мільйонів гривень компенсації — закон підписано — Finance.ua
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Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 мільйонів гривень компенсації — закон підписано

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Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 мільйонів гривень компенсації — закон підписано
Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 мільйонів гривень компенсації — закон підписано
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам добровольців, загиблих під час захисту України.
Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Що змінюється

Раніше сім’ї цивільних осіб, які загинули під час участі в обороні держави, могли отримати одноразову допомогу у розмірі 1 860 750 гривень. Тепер сума виплат для таких випадків зрівнюється з тією, яку отримують родини загиблих військовослужбовців — не менше 15 мільйонів гривень.

Кого це стосується

Закон стосується осіб, які добровільно взяли участь в обороні України з 24 лютого по 25 березня 2022 року.
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Для отримання виплати необхідна довідка від командира підрозділу сил безпеки чи оборони, що підтверджує участь загиблого в оборонних заходах. Саме вона є офіційною підставою для надання статусу члена сім’ї захисника чи захисниці України.

Доплати для тих, хто вже отримав компенсацію

Родини, яким раніше була надана менша сума допомоги, отримають доплату до повного розміру.

Фінансування

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням до закону, загальний обсяг видатків становить 1 мільярд 860 мільйонів гривень — цього вистачить на виплати родинам 124 загиблих добровольців.
Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада України підтримала закон № 12234, який змінює порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих під час війни. За це рішення проголосували 289 народних депутатів.
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Нагадаємо, уряд спростив процедуру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера. Раніше процедура передбачала два окремих етапи: спочатку волонтери та члени сімей загиблих волонтерів мали звернутися до Мінветеранів для ухвалення рішення про призначення ОГД. А потім — звернутися із заявою та банківським рахунком до структурного підрозділу з питань ветеранської політики — для отримання коштів.
Тепер виплати безпосередньо здійснюватиме Мінветеранів. Заявник одразу зазначає банківський рахунок у першому зверненні, що значно пришвидшує процес.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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