Рада ухвалила закон про грошову допомогу родинам загиблих героїв — Finance.ua

Рада ухвалила закон про грошову допомогу родинам загиблих героїв Сьогодні 12:03

Рада ухвалила закон про грошову допомогу родинам загиблих героїв

Верховна Рада України підтримала закон № 12234 , який змінює порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих під час війни. За це рішення проголосували 289 народних депутатів.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з новим законом, сім’ї людей, які загинули, захищаючи Україну від 24 лютого 2022 року до кінця дії воєнного стану, зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо загиблий брав участь у бойових діях.

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Закон охоплює не лише військових, а й цивільних осіб, які допомагали боронити країну — зокрема, поліцейських, рятувальників та інших, хто став на захист незалежності та територіальної цілісності України.

Цей документ має забезпечити справедливий підхід до підтримки родин загиблих, визнаючи їхню жертовність та внесок у боротьбу з російською агресією.

Відмітимо, що ще в 2022 році Кабінет Міністрів запровадив компенсації родинам загиблих, які діють досі. Сім’я загиблого військовослужбовця має право на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн. До складу сім’ї входять діти будь-якого соціального статусу, а також усі родичі, які проживали разом із солдатом — як власні, так і з боку жінки/чоловіка. До сімейного кола належать також близькі родичі, які проживають окремо за особливих обставин. Щоб отримати компенсацію родині мають видати свідоцтво про смерть після сповіщення військкоматом або військовою частиною про загибель військовослужбовця.

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Нагадаємо, уряд спростив процедуру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера. Раніше процедура передбачала два окремих етапи: спочатку волонтери та члени сімей загиблих волонтерів мали звернутися до Мінветеранів для ухвалення рішення про призначення ОГД. А потім — звернутися із заявою та банківським рахунком до структурного підрозділу з питань ветеранської політики — для отримання коштів. Тепер виплати безпосередньо здійснюватиме Мінветеранів. Заявник одразу зазначає банківський рахунок у першому зверненні, що значно пришвидшує процес.

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