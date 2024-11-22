Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України — Finance.ua

Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України Сьогодні 16:34

Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт про збільшення виплати родинам загиблих цивільних осіб одноразової грошової допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, на початку повномасштабного вторгнення для родин загиблих цивільних українців, які захищали Україну, була передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн.

«Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє», — заявив він.

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Згідно з документом , передбачається виплата родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями.

Крім того, передбачається уточнення підстав для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, хочуть доплатити різницю до повної суми в 15 млн грн.

Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 407, який дозволяє військовим самостійно вирішити , хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

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