Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України

25
Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України
Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України
Кабінет Міністрів погодив законопроєкт про збільшення виплати родинам загиблих цивільних осіб одноразової грошової допомоги.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, на початку повномасштабного вторгнення для родин загиблих цивільних українців, які захищали Україну, була передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн.
«Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє», — заявив він.
Читайте також
Згідно з документом, передбачається виплата родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями.
Крім того, передбачається уточнення підстав для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.
Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, хочуть доплатити різницю до повної суми в 15 млн грн.
Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 407, який дозволяє військовим самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.