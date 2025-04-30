Безработица в странах ЕС: как изменились показатели по сравнению с пандемией — Finance.ua
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Безработица в странах ЕС: как изменились показатели по сравнению с пандемией

Личные финансы
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Безработица в странах ЕС: как изменились показатели по сравнению с пандемией
Безработица в странах ЕС: как изменились показатели по сравнению с пандемией
Ситуация с занятостью в Европейском Союзе улучшилась по сравнению с периодом, когда началась пандемия коронавируса. В 2020 году средний уровень безработицы среди стран составил 7,2% от рабочей силы, в 2024 году — 6%, в начале 2025 — 5,7%. Но, несмотря на всеобщую тенденцию, ситуация по странам заметно отличается.
Об этом пишет «Слово и дело».
Во время пандемии самый высокий уровень безработицы был в Греции и Испании — 17,6% и 15,5% соответственно. В Греции ситуация несколько улучшилась: в 2024 году безработица составила 10,1%, в начале этого года — 8,6%.
Испания остается лидером по уровню безработицы в Евросоюзе: 2024 год — 11,4%, начало 2025 года — 10,4%.
В 2020 году высокий уровень безработицы был также в Италии (9,4%), Швеции и Литве (по 8,5%), Латвии (8,1%), Франции (8%) и Финляндии (7,8%).
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В Италии уровень безработицы снизился до 6,6% в 2024 году и 5,9% в начале этого года, в Литве — до 7,1% и 6,6% соответственно, в Латвии — до 6,9%, во Франции — до 7,4%.
В Финляндии уровень безработицы, напротив, вырос: в 2024 году он в среднем составлял 8,4%, в начале 2025-го — 9,2%. В Швеции в 2024 году уровень безработицы снизился до 8,4%, в начале этого года вырос до 8,9%.
В Эстонии, Бельгии, Дании, Венгрии средний уровень безработицы в 2024 году был выше, чем в 2020 году.
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Во время пандемии самый низкий уровень безработицы был в Чехии (2,6%) и Польше (3,2%).
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
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По материалам:
Слово і Діло
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