Вакансий больше, чем безработных: в каких отраслях сейчас наибольший спрос — Finance.ua

Вакансий больше, чем безработных: в каких отраслях сейчас наибольший спрос Сегодня 15:02 — Личные финансы

Вакансий больше, чем безработных: в каких отраслях сейчас наибольший спрос

В Украине стремительно увеличивается дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Где самый большой кадровый голод

Наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

По ее словам, схожая ситуация наблюдается и в других регионах. В частности, во Львовской области на 24 тысячи вакансий приходится только 5 тысяч кандидатов. В Донецкой области картина противоположная: там зарегистрировано более 6 тысяч безработных и менее тысячи доступных рабочих мест.

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Глава службы также привела статистику: по состоянию на конец 2021 года услугами службы занятости пользовались 295 тысяч человек, из которых 125 тысяч — мужчины.

«Сейчас ситуация изменилась: общее количество безработных сократилось до 100 тысяч, из них только 20 тысяч мужчин. Большинство либо на фронте, либо не обращаются в службу», — пояснила Жовтяк.

Наибольший дисбаланс кадров (количество вакансий превышает численность соискателей) наблюдается в промышленности и образовании.

За первый квартал 2025 года наибольший спрос на работников был в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — 25,4 тыс. вакансий при 23 тыс. соискателей;

энергетика — 3,3 тыс. /2,9 тыс.;

водоснабжение — 3,5 тыс. / 3 тыс.;

образование — 11,9 тыс. / 8,3 тыс.;

культура, спорт, развлечения — 1,9 тыс. /1,3 тыс.

В работниках нуждаются также металлургия, легкая промышленность и добывающая отрасль.

Вместе с тем, по оценкам Министерства экономики, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 18,2%, в 2025 прогнозируется его снижение до 17,7%, с последующим падением до 16,5% в 2027 году.

«Сегодня время работника», — подчеркнула Юлия Жовтяк.

По ее словам, в прошлом году было трудоустроено 330 тысяч украинцев. Однако бизнесу все труднее находить кадры, особенно в регионах.

«Государственная служба занятости работает над разрешением кадрового кризиса совместно с крупными компаниями — в частности, Novus, БKK и другими. Мы стараемся работать с работодателями не точечно, а системно — контролируем поиск кадров по всей стране и помогаем бизнесу закрывать даже самые сложные вакансии», — рассказала руководитель службы.

Переквалификация и государственные программы

Одним из ключевых направлений является обучение. Государство предлагает безработным, зарегистрированным в службе занятости, ряд программ переквалификации, включая ваучеры на обучение. Получить их могут лица от 40 лет с 15-летним страховым стажем. Для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью таких ограничений нет — они могут бесплатно овладеть одной из более 150 профессий.

Жовтяк отметила, что особое внимание служба занятости уделяет ветеранам — для них предусмотрены программы обучения, а также гранты на открытие собственного дела.

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«Наши защитники — это мощный ресурс. Но бывают ситуации, когда их не берут на работу даже после нескольких собеседований. Но это нужно менять», — подчеркнула Жовтяк и призвала бизнес «вкладываться» в тех, кто вернулся с войны.

Отдельно она обратила внимание на государственную программу безбарьерности, предусматривающую поддержку работодателей, нанимающих ВПЛ или ветеранов. Так, в случае трудоустройства лица с инвалидностью I группы работодатель может получить компенсацию до 120 тысяч гривен на обустройство рабочего места, для ІІ группы — до 80 тысяч. Отныне такая поддержка предусмотрена и для ветеранов, из-за войны получивших инвалидность.

«Мы должны сделать все, чтобы эти люди вернулись к достойной работе — с уважением, поддержкой и перспективами», — подытожила руководитель службы.

Діло По материалам:

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