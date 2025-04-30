Какие страны запрещают туристам снимать на камеру (каковы штрафы) — Finance.ua

Какие страны запрещают туристам снимать на камеру (каковы штрафы) Сегодня 21:10 — Личные финансы

Какие страны запрещают туристам снимать на камеру (каковы штрафы)

Фотографии с путешествий обязательны, ведь именно таким образом туристы могут задокументировать моменты, которые потом будут просматривать. Но путешественникам следует помнить, что не во всех странах можно фотографировать в любом месте.

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В некоторых странах съемка может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы, судебные процессы и даже заключение. Где туристам следует проявлять осторожность при использовании фотоаппаратов, рассказывает 24 Канал.

В каких странах запрещено снимать на камеру

ОАЭ

В Дубае строго запрещено фотографировать людей без их согласия, поскольку это нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Нарушителям может грозить штраф до 500 000 дирхамов (более 130 000 долларов США) или тюремное заключение.

Япония

С целью сохранения культурной целостности и уважения к местным обычаям фотографирование строго запрещено в храмах, на вокзалах и в некоторых традиционных гостиницах, известных как рёканы.

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Кроме того, фотографирование жильцов без их согласия может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь. В Киото, особенно в известном районе Гион, фотографировать гейш категорически запрещено, а нарушителям грозит штраф до 10 000 иен, примерно 100 долларов США.

Франция

Съемка людей в общественных местах без их согласия, особенно несовершеннолетних, строго запрещена. Такая практика противоречит действующему законодательству, направленному на защиту персональных данных и прав на неприкосновенность личной жизни.

Италия

В Ватикане фотографирование остается строго запрещенным в пределах культовой Сикстинской капеллы, что подчеркивает важность сохранения этой сокровищницы. Также несколько музеев по всей Италии ввели правила, позволяющие фотографировать только без вспышки, а некоторые объекты вовсе запрещают съемки.

В Портофино местные власти ввели новый штраф в размере 275 евро для туристов, которые останавливаются, чтобы сделать селфи в определенных «красных зонах», которые, как известно, создают пробки на дорогах.

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Индия

Фотографировать в аэропортах, военных объектах и ​​возле правительственных зданий строго запрещено. Определенные места религиозного значения, включая древние храмы, такие как храм Джаганнатха в Пури, также соблюдают строгую политику запрета фотографирования. Нарушение этих правил может привести к большим штрафам и возможному аресту.

Северная Корея

Вся фотосъемка находится под контролем. Самостоятельное фото может привести к тюремному заключению. Поэтому камеру включать следует только в сопровождении лицензированного гида и специально отведенных для этого местах.

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Турция и Египет

Фотографировать военные объекты и персонал строго запрещено, а нарушителям грозит штраф или расследование. Кроме того, съемка полицейских или демонстраций считается серьезным правонарушением, квалифицирующимся как шпионаж или угроза безопасности.

Таиланд

Запрет существует на фотографирование в зоне взлетно-посадочной полосы на пляже Пхукет Бич. Нарушителям грозит крупный штраф в размере 40 000 бат (примерно 1300 долларов США) или даже тюремное заключение на срок до 20 лет. В крайнем случае особо опасные нарушители могут быть приговорены к смертной казни, как это предусмотрено Законом о воздушной авиации.

Саудовская Аравия

Съемка и распространение изображений государственных учреждений, сотрудников правоохранительных органов и женщин строго воспрещены. Нарушители могут столкнуться с наказаниями, включая штрафы или депортацию.

Сингапур

С целью поддержания порядка и безопасности правительство ввело строгие правила фотографирования в общественных местах, особенно вблизи правительственных учреждений.

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