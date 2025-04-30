Какая будет цена на газ в мае — Finance.ua

Какая будет цена на газ в мае Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какая будет цена на газ в мае

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на последний месяц весны. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги продолжает действовать.

Об этом напоминает Газправда

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В конце апреля Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» пролонгировала действие годового тарифного плана «Фиксированный» до 30 апреля 2026 года.

Кубометр голубого топлива для бытовых потребителей и далее будет стоить 7,96 грн. Напомним, ГК «Нафтогаз Украины» обслуживает 98% потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.

Годовые цены других поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб.

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А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций. По данным ГазПравды, в мае на рынке по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Еще раз напомним: для более 98% бытовых потребителей газа, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года включительно действует годовая цена от Нафтогаза — 7,96 грн за кубометр.

Напомним, Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» договорился о закупке еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) у польской компании Orlen.

Также Нафтогаз направил привлеченное финансирование на безотлагательную закупку 1 млрд куб. м газа.