Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна

Енергетика
38
Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна
Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна
Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Крім того, НАК «Нафтогаз України» домовився про закупівлю ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у польської компанії Orlen.
Читайте також
За його словами, 29 квітня уряд ухвалює рішення, що прискорить вітчизняний газовидобуток.
Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери буде максимально спрощено процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України.
Читайте також
Шмигаль нагадав, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Втрати — майже 50% від всього видобутку.
«Працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема шляхом імпорту», — запевнив прем’єр-міністр.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems