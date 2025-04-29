Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна — Finance.ua

Шмигаль назвав об’єми газу, які вже законтрактувала Україна
Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Крім того, НАК «Нафтогаз України» домовився про закупівлю ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у польської компанії Orlen.
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За його словами, 29 квітня уряд ухвалює рішення, що прискорить вітчизняний газовидобуток.
Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери буде максимально спрощено процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України.
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Шмигаль нагадав, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Втрати — майже 50% від всього видобутку.
«Працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема шляхом імпорту», — запевнив прем’єр-міністр.
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