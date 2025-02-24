У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з рф більше, ніж на допомогу Україні, — The Guardian Сьогодні 13:34

Європейський союз витрачає більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Москва отримує близько половини своїх доходів саме від продажу енергоносіїв.

Видання The Guardian пише, що згідно з підрахунками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), за третій рік війни ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро, попри зусилля, яких докладають для боротьби із залежністю від російського палива, яке спонсорує військову машину володимира путіна.

Ця сума на одну шосту більша, ніж 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні як фінансову допомогу 2024 року, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

«Купівля російського викопного палива, цілком очевидно, те саме, що надсилати фінансову допомогу Кремлю і сприяти його вторгненню. Таку практику необхідно негайно припинити, щоб забезпечити не тільки майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи», — заявив Вайбхав Рагхунандан, аналітик компанії Crea.

У 2024 календарному році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив для України. Цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески.

Крістоф Требеш, економіст із Кільського інституту світової економіки, сказав, що існує разючий розрив між обсягом допомоги, яку донори мобілізували для України, порівняно з минулими війнами: європейські донори в середньому витрачають менше ніж 0,1% ВВП на рік.

«Багато країн були більш щедрими в минулих конфліктах. Німеччина, наприклад, мобілізувала набагато більше допомоги і швидше для звільнення Кувейту в 1990/91 році, ніж для України в порівнянний період часу», — вказав Требеш.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.