Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина — Finance.ua

Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина Сегодня 19:15 — Энергетика

Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина

Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» договорился о закупке еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) у польской компании Orlen.

Читайте также Украина приобретет 1 млрд кубов газа за деньги ЕБРР

По его словам, 29 апреля правительство принимает решение, которое ускорит отечественную газодобычу.

Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.

Шмыгаль напомнил, что этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Потери — почти 50% от всей добычи.

«Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта», — заверил премьер-министр.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.