Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина — Finance.ua

Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» договорился о закупке еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) у польской компании Orlen.
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По его словам, 29 апреля правительство принимает решение, которое ускорит отечественную газодобычу.
Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.
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Шмыгаль напомнил, что этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Потери — почти 50% от всей добычи.
«Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта», — заверил премьер-министр.
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