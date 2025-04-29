Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина

Энергетика
29
Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» договорился о закупке еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) у польской компании Orlen.
Читайте также
По его словам, 29 апреля правительство принимает решение, которое ускорит отечественную газодобычу.
Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.
Читайте также
Шмыгаль напомнил, что этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Потери — почти 50% от всей добычи.
«Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта», — заверил премьер-министр.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems