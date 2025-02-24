В 2024 году ЕС потратил на нефть и газ из рф больше, чем на помощь Украине, — The Guardian Сегодня 13:34

Европейский союз тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. Москва получает около половины своих доходов от продажи энергоносителей.

Издание The Guardian пишет, что согласно подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), за третий год войны ЕС закупил российскую нефть и газ на 21,9 млрд евро, несмотря на усилия, которые прилагают для борьбы с зависимостью от российского топлива, спонсируемого военной машиной владимира путина.

Эта сумма на одну шестую больше 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году, согласно данным Кильского института мировой экономики.

«Покупка российского ископаемого топлива, очевидно, то же, что отправлять финансовую помощь Кремлю и способствовать его вторжению. Такую практику необходимо немедленно прекратить, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы», — заявил Вайбхав Рагхунандан, аналитик компании Crea.

В 2024 календарном году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил для Украины. Цифра помощи не включает военные и гуманитарные взносы.

Кристоф Требеш, экономист из Кильского института мировой экономики, сказал, что существует разительный разрыв между объемом помощи, которую доноры мобилизовали для Украины, по сравнению с прошлыми войнами: европейские доноры в среднем тратят менее 0,1% ВВП в год.

«Многие страны были более щедрыми в прежних конфликтах. Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи и быстрее для освобождения Кувейта в 1990/91 году, чем для Украины в сравнительный период времени», — указал Требеш.

УНІАН По материалам:

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