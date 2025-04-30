Нардепы поддержали закон о защите прав работников на выплату заработной платы — Finance.ua

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Нардепы поддержали закон о защите прав работников на выплату заработной платы

Личные финансы
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Нардепы поддержали закон о защите прав работников на выплату заработной платы
Нардепы поддержали закон о защите прав работников на выплату заработной платы
Депутаты Верховной Рады сегодня поддержали в первом чтении закон о защите прав работников на выплату заработной платы. Речь идет о законопроекте № 9510.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Как говорится в пояснительной записке к документу, нарушение гарантированного статьей 43 Конституции Украины права работников на своевременное получение вознаграждения за труд и, как следствие, наличие задолженности по выплате заработной платы остается одной из самых острых социально-трудовых проблем Украины в течение всего периода ее независимости.
По данным Госстата, по состоянию на 01.02.2022 задолженность по выплате заработной платы 129,5 тысяч работников активных предприятий составила 3,1 млрд грн, из них:
  • 1,3 млрд грн накоплено на государственных предприятиях и 165,9 млн грн на коммунальных предприятиях;
  • более 48,5 млн грн образовано за счет бюджетных средств.
Работникам промышленности задолжали более 2,2 млрд грн или 72,7% от общей задолженности.
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Война усугубила проблему задолженности по выплате заработной платы и обострила необходимость принятия изменений в законодательство, которые усилят ответственность работодателя за задержку зарплаты. Также особое значение обретает решение на законодательном уровне вопроса о создании гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя.

Что предлагают

  • предлагается обязать работодателей в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней после окончания месяца, за который производится выплата, оплатить работнику пеню и дает право в таком случае временно прекратить выполнение работы;
  • работодатель должен выплатить всю сумму задолженности по зарплате и сумму компенсации в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки Нацбанка в расчете на год за каждый день задержки;
  • кроме этого, предлагается выплата компенсации в размере 3 среднемесячных зарплат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела, но на сумму не более 12 минимальных зарплат.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, по оценке Минэкономики, средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен;
  • при этом украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара. Как и в прошлом году, наибольшую часть бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт — это составляет 77% общих расходов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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