Правительство обновило правила компенсации за разминирование сельхозугодий — Finance.ua

Правительство обновило правила компенсации за разминирование сельхозугодий Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

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Кабинет министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для осуществления компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале , соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

Кроме того, изменен центральный орган исполнительной власти, который формирует и утверждает перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф (вместо Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство развития общин и территорий Украины).

Согласованы положения относительно оснований для осуществления компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям за гуманитарное разминирование земельных участков с/х назначения с перечнем документов, предоставляемых для подписания в Центр гуманитарного разминирования после завершения предоставления услуг по разминированию земельных участков с/х назначения.

Усилена ответственность сельхозтоваропроизводителя за соблюдение срока открытия в уполномоченном банке счета условного хранения (эскроу) для компенсации.

получать исключительно те аграрии, кто реально выращивает сельхозпродукцию на своей или арендованной земле. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил , что компенсацию теперь имеют право

Если эти сельхозземли частично загрязнены, то получить компенсацию возможно, однако требуется официальный отчет по обследованию от сертифицированного оператора.

Кроме того, ужесточены требования по срокам открытия эскроу-счета: вместо пяти рабочих дней — 10. Если срок открытия нарушен, заявку отклонят.

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