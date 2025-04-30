НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще п’ять кейсів. Перелік містить вже 433 сумнівні інвестпроєкти.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«За результатами чергового моніторингу, фахівці НКЦПФР додали до списку ще п’ять інвестиційних проєктів, що мають ознаки сумнівності», — сказано в повідомленні.

До списку потрапили:

«Регулярне оновлення списку є частиною важливого напряму роботи НКЦПФР, який спрямований на захист прав інвесторів та створення прозорого, безпечного інвестиційного середовища», — зазначили в комісії.

НКЦПФР закликає громадян:

ретельно перевіряти інформацію про потенційні інвестпроєкти;

ознайомитися з повним списком ненадійних інвестпроєктів на сайті у розділі «Захист прав інвесторів»;

повідомляти про підозрілі дії на фінансових ринках до НКЦПФР за адресою: info@nssmc.gov.ua.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.

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