Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ — Finance.ua

Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ Сьогодні 10:32 — Технології&Авто

Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ

В Україні розробили рекомендації для закладів вищої освіти з ефективного використання штучного інтелекту (ШІ). Документ містить поради щодо інструментів, доступу до платформ та створення промптів.

Про це повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Як ефективно використовувати штучний інтелект у вищій освіті. Разом з МОН та експертами ми розробили рекомендації для ЗВО з використання ШІ», — написав Федоров.

З його слів, у рекомендаціях можна знайти конкретні та важливі поради:

які інструменти краще використовувати в навчальному процесі;

як закладам вищої освіти отримати безоплатний доступ до топових ШІ-платформ;

як правильно створити промпт для інноваційних підходів у викладанні.

«Документ доступний для всіх — читайте, тестуйте, впроваджуйте», — наголосив Федоров.

«Завдяки ШІ викладачі зможуть швидше створювати тести та перевіряти завдання, готувати презентації і навіть аналізувати навчальні досягнення. Студенти — краще готуватимуться до іспитів, шукатимуть наукову інформацію, отримуватимуть фідбек на есе та вивчатимуть мови. Університет на основі цих рекомендацій навіть зможе сформувати власну політику використання ШІ», — пояснив Федоров.

З його слів, інтеграція ШІ стосується не лише вищої освіти. «У „Мрії“ ШІ допомагатиме генерувати тексти та рекомендувати школярам курси», — вказав Федоров, маючи на увазі освітній додаток.

УНН За матеріалами:

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