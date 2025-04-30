Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ — Finance.ua

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Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ

Технології&Авто
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Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ
Вишам дали рекомендації щодо використання ШІ
В Україні розробили рекомендації для закладів вищої освіти з ефективного використання штучного інтелекту (ШІ). Документ містить поради щодо інструментів, доступу до платформ та створення промптів.
Про це повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Як ефективно використовувати штучний інтелект у вищій освіті. Разом з МОН та експертами ми розробили рекомендації для ЗВО з використання ШІ», — написав Федоров.
З його слів, у рекомендаціях можна знайти конкретні та важливі поради:
  • які інструменти краще використовувати в навчальному процесі;
  • як закладам вищої освіти отримати безоплатний доступ до топових ШІ-платформ;
  • як правильно створити промпт для інноваційних підходів у викладанні.
«Документ доступний для всіх — читайте, тестуйте, впроваджуйте», — наголосив Федоров.
«Завдяки ШІ викладачі зможуть швидше створювати тести та перевіряти завдання, готувати презентації і навіть аналізувати навчальні досягнення. Студенти — краще готуватимуться до іспитів, шукатимуть наукову інформацію, отримуватимуть фідбек на есе та вивчатимуть мови. Університет на основі цих рекомендацій навіть зможе сформувати власну політику використання ШІ», — пояснив Федоров.
З його слів, інтеграція ШІ стосується не лише вищої освіти. «У „Мрії“ ШІ допомагатиме генерувати тексти та рекомендувати школярам курси», — вказав Федоров, маючи на увазі освітній додаток.
За матеріалами:
УНН
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