«Трамп ударил Путина по зубам»: экономика рф больше не растет — The Economist — Finance.ua
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«Трамп ударил Путина по зубам»: экономика рф больше не растет — The Economist

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«Трамп ударил Путина по зубам»: экономика рф больше не растет — The Economist
«Трамп ударил Путина по зубам»: экономика рф больше не растет — The Economist
С конца прошлого года годовой рост экономики рф упал примерно с 5% до нуля из-за инфляции, военных инвестиций и снижения цен на нефть на фоне пошлин Трампа.
Об этом сообщает The Economist.
В начале апреля Центробанк рф заявил, что в последнее время в ряде секторов зафиксировано снижение объемов производства из-за резкого падения спроса.
После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты предсказывали сокращение ВВП россии до 15% в год. Но ВВП упал всего на 1,4% в 2022-м, а в 2023−24 годах вырос.
Что же стало причиной внезапного торможения? Есть три основных объяснения:
Первое — так называемая «структурная трансформация» экономики. Если раньше россия была ориентирована на Запад и разрешала частный бизнес (хотя и с ограничениями), то с 2022 года она стала военной экономикой, развернувшейся на Восток.
Это требовало колоссальных инвестиций — не только в производство оружия и боеприпасов, но и новые логистические цепи для торговли с Китаем и Индией. К середине 2024 года реальные инвестиции в основной капитал выросли на 23% по сравнению с концом 2021-го.
По словам Центробанка, этот этап уже завершен. В этом году военные расходы возрастут всего лишь на 3,4% в реальном измерении — это резкое замедление по сравнению с прошлогодним скачком в 53%. Снижение затрат на «структурную трансформацию» означает замедление роста.
Вторая причина — монетарная политика. Инфляция в рф уже много месяцев превышает целевой уровень Центробанка в 4% в год, а в феврале и марте составила более 10%. Основные факторы — агрессивные военные расходы и нехватка рабочей силы из-за мобилизации.
По материалам:
Економічна Правда
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