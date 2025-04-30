Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з ОАЕ — Finance.ua

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з ОАЕ Сьогодні 15:32

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з ОАЕ

29 квітня Уряд схвалив законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Це рішення — черговий етап для виконання Україною внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї Угоди. Наступний крок — направлення законопроєкту на ратифікацію Верховною Радою України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Угода передбачає встановлення режиму вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом лібералізації доступу до ринків товарів та послуг для обох країн. Для українських товарів забезпечено повну лібералізацію доступу до ринку ОАЕ.

«Угода про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом ОАЕ покращує можливості для українського бізнесу на глобальному ринку, оскільки ОАЕ є важливим економічним, торговельним та фінансовим хабом на Близькому Сході. Реалізація Угоди, яка охоплює фактичну всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, сприятиме зростанню виробництва та експорту української продукції завдяки зменшенню тарифних бар’єрів у торгівлі між двома країнами. Сподіваємось на підтримку депутатів щодо схвалення цього законопроєкту», — зазначила Перша віце-прем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Що це дасть

Очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії.

Крім того, ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах — поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу в цьому регіоні.

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Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

Ця Угода не застосовується до територій, які є невід’ємною частиною території України, але залишаються під іноземною окупацією до відновлення Україною повного та ефективного контролю над ними.

Надалі законопроєкт буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України.

Угода набирає чинності через 60 днів після дати отримання останньої письмової дипломатичної ноти, якою сторони повідомляють одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

Нагадаємо, Україна та ОАЕ уклали Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі. Підписання відбулось за участі Президента України Володимира Зеленського. Відповідний документ з боку України підписала перша віце-прем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, з боку ОАЕ — міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки.

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