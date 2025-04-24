Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі — Finance.ua
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Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі

Казна та Політика
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Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі
Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні 23 квітня. Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги нашій державі на наступний рік.
«Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів», — зазначив Денис Шмигаль.
Сторони також обговорили економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги Україні на 2026 рік.
«Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.
Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", — підкреслив Денис Шмигаль.
Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі
Сторони обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа. Прем’єр-міністр наголосив, що згідно з українським законодавством, угода має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.
Крім того, як повідомив Глава Українського Уряду на зустрічі сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.
«Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору рф у зв’язку з окупацією Запорізької АЕС», — зазначив Денис Шмигаль.
Він також подякував американському народу за надзвичайну й всебічну підтримку в час повномасштабного вторгнення росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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