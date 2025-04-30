Якою буде ціна на газ у травні — Finance.ua

Якою буде ціна на газ у травні Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Якою буде ціна на газ у травні

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на останній місяць весни. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися, адже мораторій на підняття тарифів на ключові комунальні послуги продовжує діяти.

Про це нагадує Газправда

Наприкінці квітня Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пролонгувала дію річного тарифного плану «Фіксований» до 30 квітня 2026 року.

Кубометр блакитного палива для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн. Нагадаємо, ГК «Нафтогаз України» обслуговує 98% споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб.

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А от місячні цінники змінюються, залежно від ринкових тенденцій. За даними ГазПравди, у травні на ринку як і раніше присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи. Місячні цінники коливаються від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Ще раз нагадаємо: для понад 98% побутових споживачів газу щонайменше до 30 квітня 2026 року включно діє річна ціна від Нафтогазу — 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року. Про це повідомивпрем’єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, НАК «Нафтогаз України» домовився про закупівлю ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у польської компанії Orlen.

Також Нафтогаз спрямував залучене фінансування на невідкладну закупівлю 1 млрд куб. м газу.