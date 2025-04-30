Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії — Finance.ua

Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії
В Україні 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати менше 4 тисяч гривень.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Зі слів Гетманцева, «другий місяць поспіль такі рекордні виплати у результаті проведеної минулого місяця індексації».
Він нагадав, що Пенсійним фондом спрямовано:
5,9 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг;
понад 3,0 млрд грн — на страхові виплати (у тому числі майже 1,8 млрд грн — на оплату лікарняних).
Усього з початку 2025 року спрямовано:
- на виплату пенсій — 258,7 млрд грн;
- на фінансування житлових субсидій та пільг — 21,1 млрд грн;
- на страхові виплати — 12,0 млрд. грн. (у тому числі майже 7,4 млрд. грн. — на оплату лікарняних).
Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% - з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
Найвищі пенсії отримували:
- у Києві — 8 708,03 грн;
- Донецькій області — 7 813,93 грн;
- Луганській області — 7 314,01 грн.
Найменші пенсії у мешканців таких областей:
- Тернопільської — 4 930,93 грн;
- Чернівецької — 5 100,02 грн;-
- Закарпатської — 5 174,80 грн.
«На жаль, 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) в Україні отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).
Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень", — зазначив він.
«Цього місяця ми ухвалили нарешті (за основу) законопроект про ліквідацію спецпенсій прокурорам, які вже у 35 років могли розраховувати на десятки тисяч виплат. Однак Уряду треба працювати над тим, щоб і звичайні українці мали можливість отримувати гідні пенсії. Перший крок для цього — збільшення мінімальних пенсій та мінімальних зарплат, за рахунок останнього бюджет та Пенсійний фонд отримають додаткові ресурси для збільшення пенсійних виплат», — резюмував Гетманцев.
Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua:
Депозити в банках
Довідка Finance.ua:
- Як повідомляв Пенсійний Фодн України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.
- Нагадаємо, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 — для чоловіків — 25 років, для жінок — 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
- Як повідомляє Пенсійний Фонд України, для врахування заробітної плати, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.
Поділитися новиною