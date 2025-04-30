Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії — Finance.ua

Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії

В Україні 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати менше 4 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Зі слів Гетманцева, «другий місяць поспіль такі рекордні виплати у результаті проведеної минулого місяця індексації».

Він нагадав, що Пенсійним фондом спрямовано:

5,9 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг;

понад 3,0 млрд грн — на страхові виплати (у тому числі майже 1,8 млрд грн — на оплату лікарняних).

Усього з початку 2025 року спрямовано:

на виплату пенсій — 258,7 млрд грн;

на фінансування житлових субсидій та пільг — 21,1 млрд грн;

на страхові виплати — 12,0 млрд. грн. (у тому числі майже 7,4 млрд. грн. — на оплату лікарняних).

Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% - з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

Найвищі пенсії отримували:

у Києві — 8 708,03 грн;

Донецькій області — 7 813,93 грн;

Луганській області — 7 314,01 грн.

Найменші пенсії у мешканців таких областей:

Тернопільської — 4 930,93 грн;

Чернівецької — 5 100,02 грн;-

Закарпатської — 5 174,80 грн.

«На жаль, 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) в Україні отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).

Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень", — зазначив він.

«Цього місяця ми ухвалили нарешті (за основу) законопроект про ліквідацію спецпенсій прокурорам, які вже у 35 років могли розраховувати на десятки тисяч виплат. Однак Уряду треба працювати над тим, щоб і звичайні українці мали можливість отримувати гідні пенсії. Перший крок для цього — збільшення мінімальних пенсій та мінімальних зарплат, за рахунок останнього бюджет та Пенсійний фонд отримають додаткові ресурси для збільшення пенсійних виплат», — резюмував Гетманцев.

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Довідка Finance.ua:

Як повідомляв Пенсійний Фодн України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.

Нагадаємо, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 — для чоловіків — 25 років, для жінок — 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Як повідомляє Пенсійний Фонд України, для врахування заробітної плати, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.

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