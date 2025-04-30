Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах — Зеленський підписав закон — Finance.ua
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Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах — Зеленський підписав закон

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Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах — Зеленський підписав закон
Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах — Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти.
Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту № 11159.
Автори законопроєкту пояснювали, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до вишів, але й для вступу на ринок праці.
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Відтепер волонтерський досвід може впливати на вступ до закладів освіти, адже його можна включати у мотиваційний лист вступника. До листа можна додати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують інформацію.
Окрім того, закон дозволяє зараховувати час волонтерської діяльності до практики (в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою вишу).
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Також волонтерам видаватимуть документ, який підтверджує участь в волонтерській діяльності від громадської, благодійної чи волонтерської організації.
Керівники закладів освіти будуть зобов‘язані підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.
За матеріалами:
hromadske
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