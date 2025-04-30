Alibaba представила новые ИИ-модели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Alibaba представила новые ИИ-модели

Технологии&Авто
0
Alibaba представила новые ИИ-модели
Alibaba представила новые ИИ-модели
Китайский технологический гигант Alibaba представил новые модели искусственного интеллекта Qwen3. Компания утверждает, что эти модели могут сравниться или превзойти последние разработки от Google и OpenAI.
Об этом сообщает компания.
У моделей — от 0,6 до 235 млрд параметров и доступны для загрузки на Hugging Face и GitHub. Qwen3 — «гибридные» модели, сочетающие скорость выполнения простых задач и способность к сложному «мышлению» для проверки фактов. Часть моделей использует архитектуру Mixture of Experts для улучшения эффективности.
Модели поддерживают 119 языков и были обучены на данных из учебников, кодов и контента, сгенерированного предыдущими моделями. Новое поколение Qwen показывает значительные улучшения в тестах. Хотя ни одна из моделей Qwen3 не превосходит новейшие разработки OpenAI, такие как o3 и o4-mini. ИИ Alibaba отличается своей способностью точно следовать инструкциям.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems