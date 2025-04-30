Alibaba представила новые ИИ-модели — Finance.ua

Alibaba представила новые ИИ-модели Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

Alibaba представила новые ИИ-модели

Китайский технологический гигант Alibaba представил новые модели искусственного интеллекта Qwen3. Компания утверждает, что эти модели могут сравниться или превзойти последние разработки от Google и OpenAI.

Об этом сообщает компания.

У моделей — от 0,6 до 235 млрд параметров и доступны для загрузки на Hugging Face и GitHub. Qwen3 — «гибридные» модели, сочетающие скорость выполнения простых задач и способность к сложному «мышлению» для проверки фактов. Часть моделей использует архитектуру Mixture of Experts для улучшения эффективности.

Introducing Qwen3!



We release and open-weight Qwen3, our latest large language models, including 2 MoE models and 6 dense models, ranging from 0.6B to 235B. Our flagship model, Qwen3-235B-A22B, achieves competitive results in benchmark evaluations of coding, math, general… pic.twitter.com/JWZkJeHWhC — Qwen (@Alibaba_Qwen) April 28, 2025

Модели поддерживают 119 языков и были обучены на данных из учебников, кодов и контента, сгенерированного предыдущими моделями. Новое поколение Qwen показывает значительные улучшения в тестах. Хотя ни одна из моделей Qwen3 не превосходит новейшие разработки OpenAI, такие как o3 и o4-mini. ИИ Alibaba отличается своей способностью точно следовать инструкциям.

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