Нардепи підтримали закон щодо захисту прав працівників на виплату заробітної плати — Finance.ua

Нардепи підтримали закон щодо захисту прав працівників на виплату заробітної плати Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

Нардепи підтримали закон щодо захисту прав працівників на виплату заробітної плати

Депутати Верховної Ради сьогодні підтримали у першому читанні закон щодо захисту прав працівників на виплату заробітної плати. Йдеться про законопроєкт № 9510.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, порушення гарантованого статтею 43 Конституції України права працівників на своєчасне одержання винагороди за працю та, як наслідок, наявність заборгованості з виплати заробітної плати, залишається однією з найгостріших соціально-трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності.

За даними Держстату, станом на 01.02.2022 заборгованість з виплати заробітної плати 129,5 тисячам працівників активних підприємств становила 3,1 млрд грн, з них:

1,3 млрд грн накопичено на державних підприємствах та 165,9 млн грн на комунальних підприємствах;

понад 48,5 млн грн утворено за рахунок бюджетних коштів.

Працівникам промисловості було заборговано понад 2,2 млрд грн або 72,7% від загальної заборгованості.

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Війна поглибила проблему заборгованості з виплати заробітної плати та загострила необхідність прийняття змін до законодавства, які посилять відповідальність роботодавця за затримку зарплати. Також особливого значення набуває вирішення на законодавчому рівні питання щодо створення гарантійної установи задля задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.

Що пропонують

пропонується зобов’язати роботодавців у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню та надає право у такому випадку тимчасово припинити виконання роботи;

роботодавець має виплатити всю суму заборгованості із зарплати та суму компенсації в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки Нацбанку у розрахунку на рік за кожен день затримки;

крім цього, пропонується виплата компенсації у розмірі 3 середньомісячних зарплат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи, але на суму не більше 12 мінімальних зарплат.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень;

при цьому українці скоротили свої витрати в усіх категоріях — від 36% до 72% залежно від товару. Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт — це складає 77% загальних витрат.

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