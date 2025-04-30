Верховна Рада знову продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ — Finance.ua
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Верховна Рада знову продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ

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Верховна Рада знову продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ
Верховна Рада знову продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ
Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому продовження строку добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 30 серпня цього року.
Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 282 голосами.
Основні положення:
  • під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);
  • продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
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  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.
Нагадаємо, у січні цього року Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня. Попередній термін сплив 1 січня.
За матеріалами:
lb.ua
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