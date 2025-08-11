День финансов: волна банкротств, идентификация до 1 октября, намерения украинцев возвращаться из ЕС — Finance.ua

День финансов: волна банкротств, идентификация до 1 октября, намерения украинцев возвращаться из ЕС Сегодня 17:38

В понедельник, 11 августа, НБУ обнародовал обновленную Стратегию развития финансового сектора, также НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции.

€1,5 млрд доходов с замороженных активов рф.

Европейский Союз получил третий перевод чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка россии на сумму 1,6 млрд евро. Из этой суммы более 1,5 млрд евро (95%) будет направлено на погашение кредитов Украины.

Также Президент Азербайджана выделил $2 млн на помощь Украине.

Украина переходит на стандарты ЕС.

В Украине ввели современные евроинтеграционные подходы к предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения. Так, 8 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который имплементирует положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Об изменениях детали здесь.

Волна банкротств в Украине.

В Украине за полгода суды признали банкротами 577 граждан — это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Если динамика сохранится, показатели могут побить рекорд по 926 делам, которые были зафиксированы в 2024 году.

Идентификация до 1 октября.

С 1 июля 2025 года все государственные социальные выплаты в Украине назначаются и выплачиваются органами Пенсионного фонда. Однако вместе с передачей этих полномочий ПФУ также должен проводить идентификацию отдельных категорий получателей пособий.

Намерения украинцев возвращаться из ЕС.

Доля украинцев, желающих вернуться из-за рубежа, выросла до 64% по сравнению с 2024 годом, тогда было 55%, но это меньше, чем в 2023 году (75%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research.

Кстати, некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию.

Еще в Польше планируют освободить семьи с двумя или более детьми от уплаты НДФЛ.

В то же время Польша также фиксирует рост случаев почтового мошенничества, связанного с фишингом.

Рынок труда в прифронтовых регионах.

В июле 2025 года рынок труда прифронтовых регионов оживился . Количество вакансий выросло на 13% по сравнению с июлем 2024-го. Количество откликов от кандидатов выросло на 27%.

Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников.

А вот молодым врачам в Украине выплатят 200 тысяч гривен: условия и детали.

Чего ждать от курса на этой неделе.

Прошлая неделя прошла под знаком умеренного, но последовательного укрепления гривны. Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Сколько будет стоить 100 долларов и евро: прогноз эксперта на неделю.

Приобрести американские акции можно едва ли не из любого уголка планеты, к тому же есть возможность стартовать с небольших сумм. В этой статье Finance.ua расскажет, как украинцам покупать американские акции и какие есть нюансы.

