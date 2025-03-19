День финансов: воинский учет для мужчин за рубежом, «нулевая растаможка», активы для инвестирования во время войны — Finance.ua

День финансов: воинский учет для мужчин за рубежом, «нулевая растаможка», активы для инвестирования во время войны Сегодня 17:45

В среду, 19 марта, 33 года исполнилось ПриватБанку. Редакция Finance.ua от души поздравляет банк с юбилеем и желает банку развития! Пускай впереди будет много побед и достижений! К празднику мы подготовили интересные цифры о банке.

Сколько человек работает на ФЛПов. По По данным Государственной налоговой службы, количество рабочих мест, созданных предпринимателями, несколько выросло. На 259 тыс. предпринимателей работают 673 тыс. человек. Больше всего таких предпринимателей на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине.

В Минэкономики сообщили, что с 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, смогут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест.

Рост мировой экономики. Международное рейтинговое агентство Fitch Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% из ожидаемых в декабре 2,6%. В 2026 году рост глобального ВВП может составить 2,2%, прогнозирует агентство.

В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года — на 1,1%.

Воинский учет дистанционно. Украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, Украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, смогут стать на воинский учет дистанционно. Минобороны в течение недели должно подготовить проект постановления, которое позволит гражданам Украины за границей от 18 до 60 лет встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК.

«Нулевая растаможка». Группа народных депутатов Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта, которые могут внести определенные изменения в Таможенный и Налоговый кодекс относительно льгот на растаможку транспортных средств. Смогут воспользоваться льготами граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны, а также участники боевых действий, которые получили ранения.

Активы, в которые можно инвестировать во время войны. По По мнению управляющего активами группы ICU в Украине Григория Овчаренко, во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Лучшим инструментом для сбережения и, возможно, даже инвестиций является золото. Также следует обратить внимание на традиционные инструменты, такие как депозиты и государственные облигации.

Кроме того, аналитики инвесткомпании ICU рассказали, что происходит с инфляцией в Украине и чего ждать в дальнейшем.

Со своей стороны Finance.ua в новой статье рассказывает о транспорте как привлекательном секторе для осуществления инвестирования. Проанализируем главные виды транспорта. Сравним рентабельность и определим, какие из них для современного инвестора наиболее перспективны:

Реформа системы профессионального образования. В Верховную Раду В Верховную Раду подали новый законопроект о профессиональном образовании. Он должен установить новые правовые принципы функционирования всей системы профессионального образования. Документ предусматривает, что 17 типов заведений профессионально-технического образования, в том числе «ПТУ», будут заменены одним основным типом заведения — «профессиональный колледж» и несколькими специфическими типами.

Добавим, что в Украине официально вводится новая категория операторов — внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, выполняющих задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.

€11 млрд от Германии. Правительство Германии Правительство Германии утвердило выделение €3 млрд на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более €8 млрд поддержки в 2026—2029 годах. Итого — более €11 млрд.

От SWIFT отключили еще 11 российских банков. Евросоюз Евросоюз отключил 11 российских банков и две небанковские кредитные организации от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Ограничения вводятся в рамках 16-го пакета санкций ЕС, согласованного в феврале 2025 года.

США готовы значительно усилить санкционное давление на россию, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, хотя выразил убеждение, что урегулирование войны, начатой ​​рф против Украины, возможно и без таких шагов.

Расходы госбюджета. По По данным Минфина, за январь и февраль 2025 года общая сумма расходов общего фонда госбюджета составила 538,2 млрд грн, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в феврале было израсходовано 324,1 млрд грн.

Репарации. На портале «Дія» На портале «Дія» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Добавили шесть новых категорий заявлений. Теперь украинцы могут подать заявление в «Дії» о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение.

Эмиграция украинцев стала одной из самых популярных тем последних лет. Согласно официальной статистике миграционной службы Украины, в 2024 году было оформлено 1614 документов для выезда граждан Украины на постоянное место жительства за границу.

Список объектов, по которым не должна бить россия. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина подготовит список энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, по которым россия не должна бить согласно вероятной договоренности о частичном прекращении огня. Он подчеркнул, что такая договоренность с рф может работать только при посредничестве и гарантиях США.

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