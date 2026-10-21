День финансов: «Укрпочта Маркет», налоговые дедлайны ФЛП, расчет субсидии

Среда, 21 октября. О новых правилах учета ВПЛ, охраны труда и ответственности банков за мошенничество.

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«Укрпочта Маркет»

Укрпочта запустила «Укрпочта Маркет» — сервис для заказа повседневных товаров с бесплатной доставкой в ​​отделение по всей Украине. Маркетплейс работает в приложении «Укрпочта 2.0». Чтобы совершить покупку, нужно выбрать товары в приложении, оплатить заказ и забрать его в отделении Укрпочты.

Вклады в банках

Как свидетельствуют данные Национального банка, в сентябре объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, увеличился на 1,4% до 1 546,778 млрд гривен. С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 10,6% с 1398,536 млрд гривен.

💳 Клиенты банков могут получать дополнительную выгоду при покупках с помощью кешбэка. В то же время, некоторые банки предлагают партнерские программы со значительно большими процентами. В новой статье подробно рассказываем о том, как начисляется партнерский кешбэк и почему его можно не получить.

Новые правила ответственности банков за мошенничество

Международный валютный фонд и ВБ предлагают пересмотреть подходы к распределению ответственности за финансовое мошенничество. Это касается случаев, когда человек под влиянием обмана самостоятельно инициировал и подтвердил перевод денег мошенникам. Авторы документа рекомендуют законодательно определить механизмы распределения ущерба от мошенничества между финансовыми учреждениями, клиентами и поставщиками технических услуг.

Колебания валютного курса

Как свидетельствует отчет ИЭИ, международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2026 года снизились до $47,1 млрд. На их сокращение повлияли значительные валютные интервенции регулятора, направленные на поддержку гривны. Так, в сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, а курс доллара пересек отметку 45 грн. В то же время по отношению к евро национальная валюта укрепилась.

Новые правила охраны труда

12 октября 2026 г. Верховная Рада приняла Закон «О безопасности и здоровье работников на работе». Он призван заменить Закон «Об охране труда» в 1992 году и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам. За нарушение правил охраны труда предусмотрены штрафы, а работников при определенных условиях смогут отстранять от работы или увольнять.

Кабинет Министров принял постановление № 1078 «Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников» и утвердил новые схемы должностных окладов, а также ставки почасовой оплаты учебных занятий. Так, с 1 сентября отменили привязку к Единой тарифной сетке — вместо нее появилась базовая величина 28 885 грн.

Как свидетельствуют результаты опроса OLX Работа, каждый четвертый украинец продолжает работать даже во время красного уровня угрозы, а 37% украинцев не уходят в укрытие, потому что оно далеко или труднодоступно.

Налоговые дедлайны ФЛП

Физическим лицам-предпринимателям следует заранее подготовиться к налоговым дедлайнам в конце октября и в ноябре 2026 года. В частности, до 30 октября необходимо провести отдельные налоговые платежи, до 9 ноября — подать квартальные декларации и отчеты, а до 19 ноября — уплатить единый налог и военный сбор ФЛП третьей группы.

Расчет субсидии

Размер жилищной субсидии зависит от совокупного дохода домохозяйства. При расчете учитывают зарплату, пенсию, социальные выплаты и другие поступления, а период, за который берут доходы, зависит от времени назначения пособия. Пенсионный фонд объяснил на примерах , как рассчитывается субсидия на отопительный сезон.

Новые правила учета ВПЛ

С 22 октября вступает в силу новый закон, предусматривающий изменения в системе учета внутренне перемещенных лиц. В то же время, ранее выданные справки будут оставаться в силе, поэтому повторно становиться на учет или менять документы не нужно, предупредили в Министерстве социальной политики.

В последнее время в социальных сетях все чаще можно услышать противоречивую информацию о так называемом «запрете на продажу жилья». Одни утверждают, что после получения компенсации за разрушенное жилье или жилищный ваучер человек вообще теряет возможность распоряжаться своей недвижимостью. Другие уверены, что любое обременение означает риск утраты права собственности. По ссылке рассказываем , что на самом деле означает запрет отчуждения, когда она возникает, сколько действует и одинаковые ли правила установлены для различных государственных жилищных программ.

За границей

Украинцы, находящиеся в США по программе временной защиты, пока смогут оставаться в стране и легально работать. Статус временной защиты позволяет людям, уже находящимся в США, оставаться в стране и легально работать, если на их родине произошли стихийные бедствия, идет вооруженный конфликт или возникли другие чрезвычайные обстоятельства.

После переезда в Польшу необходимо обновить адрес в ряде учреждений и уведомить об изменении места жительства соответствующие организации. Это касается налоговой службы, управления социального страхования, работодателя, банка и поставщиков услуг. Кроме того, нужно выполнить формальности по регистрации нового места жительства — мельдунка.

В Чехии планируют по меньшей мере вдвое сократить выплаты находящимся в стране под временной защитой украинцам. Компромиссное предложение предусматривает уменьшение расходов ориентировочно на 4 млрд крон. На сегодняшний день выплачивается 8 млрд крон плюс еще 4 млрд государство платит за медицинское страхование тем, кто не работает.