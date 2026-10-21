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ЕИБ выделяет Украине €60 млн на развитие западной границы

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Проверка документов при пересечении границы
Проверка документов при пересечении границы
Группа Европейского инвестиционного банка предоставит Украине €60 млн займа на модернизацию пунктов пропуска на границах с ЕС и Молдовой.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕИБ.
Кроме займа, ЕС предоставит грант на €6 млн и €2,5 млн на техническую помощь. Гарантии под финансирование выделяются через Инвестиционную рамочную программу для Украины (UIF) в рамках подхода Команда Европа.

Куда направят средства

Средства через Минразвития получит Государственное агентство по восстановлению. На границах обновят дороги, входящие в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также:
  • обустроят новые терминалы, санитарные и сервисные зоны, навесы и ожидающие площадки;
  • закупят современное оборудование и софт для ускорения таможенного контроля.
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«Устранение каждого „узкого места“ означает более быструю доставку грузов, укрепление цепей поставок и новые возможности для украинского бизнеса», — отметил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Николай Калашник подчеркнул, что модернизация границы позволит снизить задержки грузов, снизить торговые расходы и ускорить интеграцию Украины в транспортную сеть ЕС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЕСПересечение границы
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