ЕИБ выделяет Украине €60 млн на развитие западной границы

Группа Европейского инвестиционного банка предоставит Украине €60 млн займа на модернизацию пунктов пропуска на границах с ЕС и Молдовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕИБ.

Кроме займа, ЕС предоставит грант на €6 млн и €2,5 млн на техническую помощь. Гарантии под финансирование выделяются через Инвестиционную рамочную программу для Украины (UIF) в рамках подхода Команда Европа.

Куда направят средства

Средства через Минразвития получит Государственное агентство по восстановлению. На границах обновят дороги, входящие в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также:

обустроят новые терминалы, санитарные и сервисные зоны, навесы и ожидающие площадки;

закупят современное оборудование и софт для ускорения таможенного контроля.

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«Устранение каждого „узкого места“ означает более быструю доставку грузов, укрепление цепей поставок и новые возможности для украинского бизнеса», — отметил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.