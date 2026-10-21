ЕИБ выделяет Украине €60 млн на развитие западной границы
Куда направят средства
- обустроят новые терминалы, санитарные и сервисные зоны, навесы и ожидающие площадки;
- закупят современное оборудование и софт для ускорения таможенного контроля.
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