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Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией

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Новый пункт пропуска на границе с Румынией
Новый пункт пропуска на границе с Румынией
Украина и Румыния открыли новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету Мармацией» в Закарпатской области. На первом этапе через него смогут проезжать легковые автомобили.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Что нужно знать о новом пункте пропуска

На первом этапе новый пункт пропуска сможет пропускать до 400 легковых автомобилей в сутки.
Для запуска движения с украинской стороны обустроили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. С румынской стороны был построен пункт пропуска и новый мост через Тису, который соединил Украину и Румынию.
Открытие пункта пропуска является первым этапом его развития. В дальнейшем здесь планируют завершить полноценное строительство, после чего он сможет пропускать:
  • до 400 грузовиков в сутки;
  • до 50 автобусов в сутки.
Новый пункт пропуска должен стать дополнительным маршрутом в Европейский Союз и помочь снизить нагрузку на уже существующие переходы на украинско-румынской границе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границыРумыния
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