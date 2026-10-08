Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией
Что нужно знать о новом пункте пропуска
- до 400 грузовиков в сутки;
- до 50 автобусов в сутки.
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