День финансов: Украина готовится открыть небо, сроки оформления паев, количество экономически неактивных украинцев — Finance.ua

День финансов: Украина готовится открыть небо, сроки оформления паев, количество экономически неактивных украинцев Сегодня 17:45

Четверг, 7 ноября. Принцип «воюй или работай» уже начал действовать, в то же время около 8 миллионов украинцев экономически неактивны.

Украина готовится открыть небо. Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон сообщил , что полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года. Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 так же, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

Воюй или работай. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что принцип «воюй или работай» уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги. Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.

Он также добавил , что правительство после аудита введет более четкие параметры определения критичности предприятий и необходимости бронирования работников.

Дефицит на рынке труда. В Минэкономики В Минэкономики сообщили , что дефицит кадров наблюдается во всех сферах, и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас. Украине сейчас нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда. И при этом около 8 миллионов украинцев экономически неактивны.

Самый большой пакет санкций с начала года. Великобритания Великобритания ввела 56 новых санкций в рамках крупнейшего пакета против россии с мая 2023 года. Сегодняшние мероприятия касаются поставки важного оборудования для военной машины россии и разоблачают коррупционную деятельность российских военных группировок в Африке.

Сроки оформления паев. В Украине продлят сроки оформления права собственности на земельные участки владельцами неистребованных земельных паев до 2028 года. Соответствующий закон В Украине продлят сроки оформления права собственности на земельные участки владельцами неистребованных земельных паев до 2028 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

«Прекрасный телефонный разговор» с Трампом. Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил , что их беседа была продуктивной и между ними достигнуты определенные договоренности. Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и «развивать наше сотрудничество».

Кто бы что ни говорил, а Штаты до сих пор остаются супердержавой, от позиции которой зависит мировой порядок. Совершенно очевидно, что избрание Трампа повлечет за собой изменения как во внутренней, так и во внешней политике США. В новой статье Finance.ua расскажет о том, как это повлияет на экономику, НАТО и Украину:

Принудительная продажа облигаций населению. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает ввести обязательную покупку ОВГЗ населением на 7% от дохода. По его словам, опыт некоторых стран, проходивших через большие войны, свидетельствует, что одних рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, почему доллар захватил мир:

Доставка загранпаспорта в любую страну. Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины по фиксированной цене. МИД Украины и «Укрпочта» завершили первый этап сотрудничества. Единая цена доставки загранпаспорта в любую страну мира Украинцы могут заказать доставку загранпаспорта из Украины по фиксированной цене. МИД Украины и «Укрпочта» завершили первый этап сотрудничества. Единая цена доставки загранпаспорта в любую страну мира теперь составляет 6 долларов США + 10 грн НДС.

Цены на квартиры. По данным Dim. ria, в октябре По данным Dim. ria, в октябре на рынке вторичного жилья увеличилось количество предложений в Киеве, Черниговской, Ровенской, Запорожской и Ивано-Франковской областях. На первичном рынке городом с самым дорогим жильем остается Киев: в октябре владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $83,7 тыс.

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В связи с продолжением мобилизации в Украине военнообязанные, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный», до 5 февраля 2025 года должны пройти повторную медицинскую проверку.

Города с лучшим экономическим климатом. Харьков, Винница и Луцк, по мнению украинцев, смогли Харьков, Винница и Луцк, по мнению украинцев, смогли лучше всего адаптировать свою экономику к вызовам полномасштабной войны, а вот Полтава, Кропивницкий и Запорожье отстают. При этом Харьков, по мнению граждан, с точки зрения экономики даже более приспособлен, чем Киев.

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