День финансов: участие забронированных в обороне государства, реестр мобилизационных нужд, новые зарплаты военных Сегодня 17:45

В четверг, 14 мая, много внимания было уделено вопросам мобилизации. Так, нардепы предлагают создать в Украине Единый реестр мобилизационных потребностей, забронированных лиц хотят привлечь к участию в обороне государства, а зарплаты военных планируют значительно повысить.

Зарплаты военных

В Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.

Со своей стороны народный депутат Алексей Гончаренко поделился проектом постановления о новых выплатах мобилизованным, контрактникам и иностранным гражданам, которые проходят службу. Так, за участие в боевых действиях хотят платить по 100 тыс. грн. При этом общая сумма выплат за штурмовые действия согласно проекту не может превышать 460 тыс. грн.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15167, который предусматривает направление всех поступлений от военного сбора исключительно на денежное довольствие военнослужащих.

Новые подходы к бронированию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает новые подходы к механизму бронирования военнообязанных. Одно из ключевых положений законопроекта касается участия забронированных лиц в обороне государства. Авторы документа предлагают определить три возможных формы такого участия: трудоустройство на объектах критической инфраструктуры, служба в резерве, осуществление целевых взносов на оборону.

Также в ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей и открытый доступ граждан к информации об очередности мобилизации. Реестр должен будет содержать информацию о:

очередности призыва на военную службу во время мобилизации;

требований к гражданам (возраст, состояние здоровья, специальность и т. п. ) в целях призыва на военную службу во время мобилизации;



) в целях призыва на военную службу во время мобилизации; ограничениях по призыву на военную службу во время мобилизации.



Правила расчета официального курса гривны

Национальный банк начал общественное обсуждение изменений правил расчета и обнародования индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Среди ключевых новаций — введение нового индикатора курса гривны к евро и расширение объема публичной информации о межбанковских соглашениях.

Лимиты на переводы на новых и «спящих» ФЛП и юрлица

Меморандум по прозрачности рынка платежных услуг, которым банки в 2025 году ввели лимиты на переводы со счетов физических лиц 50−100 тыс. грн в месяц, с августа планируется распространить на переводы со счетов новых и «спящих» ФЛП и юридических лиц.

Согласно проекту меморандума, для ФЛП 2-й и 3-й групп на первом этапе будет предусмотрен лимит до 3 млн грн в месяц, ФЛП 1-й группы — до 600 тыс. грн в месяц, тогда как для юрлиц — до 5 млн грн в месяц.

💼 Отметим, что банки снова активно кредитуют малый бизнес.

Бесконтрольный вывод валюты из Украины

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что регулятор не позволял нерезидентам бесконтрольно выводить средства за границу, а лишь упростил отдельные валютные операции для привлечения высококвалифицированных специалистов в украинские компании. Он отметил, что украинским компаниям разрешили осуществлять выплаты на зарубежные счета нерезидентов, которые являются членами наблюдательных советов или исполнительных органов.

Зарплаты айтишников

Как свидетельствуют результаты опроса DOU, во втором полугодии 2025 года работу сменили 19% украинских айтишников. Среди сменивших место работы 67% получили более высокую зарплату. Для 17% уровень дохода не изменился, а еще 16% после перехода стали зарабатывать меньше.

В то же время, как свидетельствуют данные Djinni, компании начали нанимать менее опытных ИТ-специалистов.

Добавим, что не всегда работник обязан отрабатывать две недели после подачи заявления на увольнение.

Безопасная помощь США Украине

В Палате представителей США собрали 218 подписей, необходимых для вынесения на голосование законопроекта о новой помощи безопасности Украины на 1,3 млрд долларов.

Временная защита украинцев в ЕС

ЕС планирует продлить действие механизма временной защиты для украинцев еще на один год до марта 2028 года. В то же время, там считают, что украинцам, которые уже несколько лет проживают в странах ЕС, следует постепенно переходить из режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

Дополнительный счет за газ

В мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, которое посылают после ежегодного пересчета потребления. Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год.

Третья платежка за газ обычно приходит после завершения отопительного сезона. Дополнительный счет поступит потребителям, у которых по итогам года изменился объем потребления или тарифный коэффициент.

Запуск собственных спутников

Украина начала развертывание собственной спутниковой сети. Два первых аппарата уже находятся на орбите, рассказал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман. По его словам, уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще десятки спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и западные частные корпорации.

