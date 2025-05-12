День финансов: торговое перемирие США и Китая и 900 млн евро на вооружение для Украины от ЕС — Finance.ua

День финансов: торговое перемирие США и Китая и 900 млн евро на вооружение для Украины от ЕС Сегодня 18:00

Понедельник, 12 мая. Трамп заявил о подписании нового указа, который станет «одним из самых важных в истории страны», а Европейский союз планирует выделить Украине дополнительные 900 млн евро.

Когда заработает соглашение о полезных ископаемых. Как Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, соглашение о недрах может запуститься на практике «в ближайшие недели». По его словам, Украина наконец-то стала не просто объектом поддержки, а полноценным партнером США благодаря новому соглашению о недрах.

Торговое перемирие США и Китая. Страны Страны согласились на 90-дневную приостановку действия дополнительных пошлин: США снижают тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай со 125% до 10% на американские товары. Страны планируют это сделать до 14 мая. Эти меры направлены на восстановление стабильности в двусторонней торговле и создание условий для дальнейших переговоров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о подписании нового указа, который, по его словам, станет «одним из самых важных в истории страны» и существенно снизит цены на рецептурные лекарства и фармацевтическую продукцию в Соединенных Штатах.

Трамп добавил, что благодаря его приходу к власти и тарифной политике нынешней администрации произошла финансовая революция и в экономику США потекли триллионы долларов.

900 млн евро на вооружение для Украины. Европейский союз Европейский союз выделит дополнительные 900 млн евро на закупку вооружения для Украины за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

Европейский комиссар обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что за три года полномасштабной войны Европейский Союз и его государства-члены выделили €140 миллиардов помощи Украине, из которых €50 миллиардов — военная поддержка.

Мошенничества с платежными картами. По По данным Национального банка, в прошлом году количество мошенничеств с платежными картами уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) — до 270 тыс. операций. На один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция. Сумма ущерба от них выросла на 37% - до общей суммы 1,1 млрд гривен.

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Ситуация на денежном рынке. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что бизнес может активизировать валютные продажи на ВРУ из-за приближающегося крайнего срока налоговых платежей в 20-х числах мая, прежде всего IT-сектор. Большие продажи инвалюты могут побуждать гривну к укреплению при сохранении привычных объемов спроса.

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