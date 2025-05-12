НБУ: шахрайства з платіжними картками зменшилися на 2 тис. операцій (інфографіка) — Finance.ua

НБУ: шахрайства з платіжними картками зменшилися на 2 тис. операцій (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Фінтех і Картки

НБУ: шахрайства з платіжними картками зменшилися на 2 тис. операцій (інфографіка)

Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками, зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) — до 270 тис. операцій.

На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція. Сума збитків від них зросла на 37% - до загальної суми 1,1 млрд гривень.

Про це повідомлє НБУ.

Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році).Водночас у 2024 році, крім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток (на 8%).

Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс менше — на 28%.

Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства. Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті — 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій.

Читайте також Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів

Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік — це 84% від загальної суми всіх збитків (у 2023 році — 80%).

«Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році Національний банк планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай », — повідомив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.