Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки — Finance.ua

Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки Сьогодні 10:32 — Світ

Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання нового указу, що за його словами, стане «одним із найважливіших в історії країни» та суттєво знизить ціни на рецептурні ліки і фармацевтичну продукцію у Сполучених Штатах.

Про це він повідомив у дописі у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп розкритикував фармацевтичні компанії, які протягом років виправдовували завищені ціни в США витратами на дослідження і розробки. Він заявив, що американці платили у п’ять-десять разів більше за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями в інших країнах.

«Ці витрати, без жодного обґрунтування, несли „дурні“ американці», — заявив політик.

Він також пообіцяв запровадити політику «найбільшого сприяння нації», за якою США платитимуть за ліки не більше, ніж будь-яка інша країна у світі.

«Я запроваджу політику найбільшого сприяння нації, згідно з якою США платитимуть ту ж ціну, що й країна, яка платить найменше за той самий препарат у світі», — наголосив американський президент.

За словами Трампа, ціни на препарати в США знизяться на 30−80%, тоді як у решті країн світу вони зростуть — задля вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.

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«Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичну продукцію будуть зменшені — майже негайно — на 30−80%. Вони зростуть у всьому світі, щоб зрівнятись, і вперше за багато років це принесе справедливість для Америки!» — написав Трамп.

Він підкреслив, що такий крок дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету «трильйони доларів».

Підписання указу, як зазначив Трамп, має відбутися о 9:00 ранку у понеділок, 12 травня, у Білому домі.

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