Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки — Finance.ua
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Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки

Світ
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Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки
Трамп анонсував указ про зниження цін на рецептурні ліки
Президент США Дональд Трамп заявив про підписання нового указу, що за його словами, стане «одним із найважливіших в історії країни» та суттєво знизить ціни на рецептурні ліки і фармацевтичну продукцію у Сполучених Штатах.
Про це він повідомив у дописі у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп розкритикував фармацевтичні компанії, які протягом років виправдовували завищені ціни в США витратами на дослідження і розробки. Він заявив, що американці платили у п’ять-десять разів більше за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями в інших країнах.
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«Ці витрати, без жодного обґрунтування, несли „дурні“ американці», — заявив політик.
Він також пообіцяв запровадити політику «найбільшого сприяння нації», за якою США платитимуть за ліки не більше, ніж будь-яка інша країна у світі.
«Я запроваджу політику найбільшого сприяння нації, згідно з якою США платитимуть ту ж ціну, що й країна, яка платить найменше за той самий препарат у світі», — наголосив американський президент.
За словами Трампа, ціни на препарати в США знизяться на 30−80%, тоді як у решті країн світу вони зростуть — задля вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.
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«Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичну продукцію будуть зменшені — майже негайно — на 30−80%. Вони зростуть у всьому світі, щоб зрівнятись, і вперше за багато років це принесе справедливість для Америки!» — написав Трамп.
Він підкреслив, що такий крок дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету «трильйони доларів».
Підписання указу, як зазначив Трамп, має відбутися о 9:00 ранку у понеділок, 12 травня, у Білому домі.
За матеріалами:
suspilne.media
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