В Україні запроваджують національний каталог та реферування цін на ліки — Finance.ua

В Україні запроваджують національний каталог та реферування цін на ліки Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

В Україні запроваджують національний каталог та реферування цін на ліки

Як повідомли в МОЗ , Кабінет міністрів України прийняв Постанову , якою затверджено три порядки щодо:

реферування цін на лікарські засоби;

декларування цін на лікарські засоби в Національному каталозі цін;

створення та управління Національним каталогом цін.

Запровадження обов’язкового декларування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін передбачено змінами до Закону України «Про лікарські засоби», які були прийняті парламентом у лютому цього року.

Передбачається, що виробники та імпортери будуть декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін. Цей каталог стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення, допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін та забезпечить прозорість закупівель ліків.

Паралельно запускається система реферування цін — розрахунок граничних цін на ліки, базуючись на цінах аналогічних препаратів у референтних країнах Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія тощо).

Декларуванню підлягатимуть ціни на рецептурні препарати, ліки з Національного переліку основних лікарських засобів та інші рецептурні/безрецептурні препарати, які не включені до Національного переліку. Формування каталогу розпочнеться вже у квітні поточного року з подальшим регулярним його оновленням. Новий підхід дозволить врегулювати оптово-відпускні ціни на ліки як вітчизняного, так й іноземного виробництва.

Що таке Національний каталог цін

Національний каталог цін міститиме інформацію про максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни виробників або імпортерів на лікарські засоби. Цей каталог створюється і ведеться МОЗ разом з Державним експертним центром МОЗ.

До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарський засіб, включаючи його міжнародну та торгівельну назви, лікарську форму та дозування, інформацію про виробника та власника реєстрації, країну походження, фармакотерапевтичну групу, номер реєстрації, категорію лікарського засобу (рецептурний, безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), задекларовану оптову ціну, розраховану граничну роздрібну (аптечну) ціну з оптовими/роздрібними надбавками і податками.

Як формується ціна в каталозі

Спершу виробники або імпортери ліків декларуватимуть максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни на свої ліки. Такі ціни вказуватимуться в каталозі без урахування оптових і роздрібних надбавок, а також без ПДВ.

Після декларування ціни МОЗ здійснюватиме розрахунок максимальної роздрібної ціни, яка вже включає допустимі надбавки дистриб’юторів та аптек з урахуванням ПДВ. Це максимальна (гранична) ціна, вище якої ці ліки забороняється продавати в аптеках.

Цей розрахунок проводиться за спеціальною формулою і також публікується в каталозі.

Ціни в каталозі можуть змінюватися чи переглядатися:

за заявою виробника чи імпортера (зазвичай не частіше одного разу на 6 місяців);

у разі значного (більш як 5%) коливання валютного курсу гривні;

за рішенням МОЗ після відповідних перевірок чи уточнень.

У випадку виявлення завищення граничної ціни, МОЗ може виключити препарат із каталогу або запропонувати виробнику привести ціну у відповідність до встановленого рівня.

Каталог цін буде доступним на офіційному сайті МОЗ, оновлюватиметься щомісячно, і стане основним інструментом контролю за прозорістю ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

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