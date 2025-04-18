Уряд працює над зниженням цін на ліки, — Шмигаль Сьогодні 16:16

Уряд працює над зниженням цін на ліки, — Шмигаль

У 2025 році фінансування медичної сфери значно збільшено — на понад 13,5 млрд грн, а бюджет програми медичних гарантій зріс на 10%.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він наголосив, що продовжується робота щодо зниження цін на ліки та підвищення їх доступності для громадян. За даними Міністерства охорони здоров’я, з кінця лютого середньозважена роздрібна вартість ліків із переліку ТОП-100 знизилася на 27%.

«Паралельно ми рекордно розширюємо програму „Доступні ліки“, за якою українці можуть отримати 600 препаратів та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. До програми „Доступні ліки“ вже цього року долучаться всі аптеки», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, постійно розширюється програма «Мобільні аптеки», яка на сьогодні працює вже в 15 регіонах, забезпечуючи мешканців віддалених сіл та прифронтових зон необхідними ліками.

Прем’єр-міністр також зазначив, що реформа МСЕК, яка зараз відбувається в Україні відіграє важливу роль у вдосконаленні медичної галузі.

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«На заміну корупційній та бюрократичній системі приходять прозорість та цифровізація», — підкреслив глава Уряду та додав, що понад 1400 експертних команд здійснюють оцінювання в майже 300 медзакладах, 71 тисяча лікарів працюють в електронній системі та подають направлення без зайвих паперів. Він підкреслив, що за перші три місяці роботи нової системи ухвалено рішення стосовно 130 тисяч людей.

«Продовжуємо також роботу над забезпеченням наших лікарень необхідною технікою. За минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць медичних приладів та сучасної техніки», — повідомив Шмигаль, окремо наголосивши, що залучаються інвестиції у відбудову пошкоджених російським агресором лікарень і наразі вже відновлено тисячу таких медичних закладів.

Довідка Finance.ua:

опитування показало, що майже 80% українців змушені економити, щоб купити ліки;

1 березня в Україні почали діяти знижені на 30% відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на. Для цього українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Перелік ліків тут;

водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що фармацевтичні виробники знизять ціни ще на 273 медичних препарати.

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