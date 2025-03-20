Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати — Finance.ua
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Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати

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Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати
Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати
Фармацевтичні виробники знизять ціни ще на 273 медичних препарати.
Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%. Із них 97 препаратів — це ті, які є у нас в Національному переліку, 90 рецептурних препаратів, 86 безрецептурних препаратів», — сказав Ляшко.
За його словами, зниження цін на ці препарати відбудеться найближчим часом, «коли пройде закупка нових препаратів за новими цінами від дистриб’юторів і будуть доставлені в аптеку».
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Щодо переліку ліків, ціни на які були знижені з 1 березня, то Ляшко зазначив, що питання було вирішено комплексно.
«Топ 100 — це було взято те, що найбільш часто купували українці в українських аптеках українського виробника. Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Тому коли на них знизились ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта», — сказав Ляшко.
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найбільш популярних ліків були знижені на 30%. Для цього українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін.
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До 100 найбільш популярних ліків, тобто які найчастіше купують українці, за аналітичними даними, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця, 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація Артеріум, 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.
Перелік ліків, на які знижено ціни з 1 березня, доступний на сайті Міністерства охорони здоровʼя.
За матеріалами:
Укрінформ
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