Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Ляшко анонсував нове зниження цін на ліки, у списку — 273 медпрепарати

Фармацевтичні виробники знизять ціни ще на 273 медичних препарати.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%. Із них 97 препаратів — це ті, які є у нас в Національному переліку, 90 рецептурних препаратів, 86 безрецептурних препаратів», — сказав Ляшко.

За його словами, зниження цін на ці препарати відбудеться найближчим часом, «коли пройде закупка нових препаратів за новими цінами від дистриб’юторів і будуть доставлені в аптеку».

Щодо переліку ліків, ціни на які були знижені з 1 березня, то Ляшко зазначив, що питання було вирішено комплексно.

«Топ 100 — це було взято те, що найбільш часто купували українці в українських аптеках українського виробника. Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Тому коли на них знизились ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найбільш популярних ліків були знижені на 30%. Для цього українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто які найчастіше купують українці, за аналітичними даними, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця, 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація Артеріум, 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.

Перелік ліків, на які знижено ціни з 1 березня, доступний на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Укрінформ За матеріалами:

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